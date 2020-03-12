В Нальчике загорелся лес на площади 1500 "квадратов"

В черте городского округа столицы Кабардино-Балкарии начался пожар в лесополосе. Огонь распространился примерно на площади 1500 метров лесонасаждений вблизи поселка Белая Речка.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по республике, пожарные уже приступили к тушению.

"Поступило сообщение, что возле поселка Белая Речка горит лесная подстилка. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Угрозы распространения на соседние населенные пункты нет", - говорится в сообщении ведомства.

На тушение огня отправлены 25 спасателей и пять единиц техники. Также в борьбе с пожаром принимают участие специалисты Нальчикского лесничества и добровольцы - еще 25 человек.