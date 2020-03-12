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12.03.2020 20:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дорогая таблетка

Как помочь больному с тяжелым псориазом
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
В Карелии только десятая часть больных псориазом и псориатическим артритом получают современное лечение. Этим хроническим недугом в Петрозаводске страдают 3,5 тысячи человек, из них сотням требуются дорогостоящие препараты - получают нужное лечение лишь единицы. Чем опасен псориаз? Заболевание незаразное, но очень тяжелое: протекает с поражением кожи, опорно-двигательного аппарата, других органов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Пока никто не может сказать, что он вылечил псориаз, - говорит главный дерматовенеролог минздрава Карелии Александр Архипов. - Но мы в состоянии облегчить жизнь пациентов.

Фото: iStock
Исследования показали, от чего зависит успех лечения псориаза

Постоянно появляются новые методики. Уже доступны генно-инженерные биологические препараты в виде инъекций. В прошлом году подобное лечение получили семь пациентов, а в 2018-м их было всего два. Результаты впечатляющие. У людей с тяжелейшим поражением кожи высыпания практически исчезли. Вторая современная методика - таргетные таблетки.

- Но сегодня мы не можем всех лечить этими препаратами, - прокомментировала корреспонденту "РГ" доктор медицинских наук, профессор Ирина Марусенко. - Курс обойдется от полумиллиона до миллиона рублей. Средства для закупки таких дорогостоящих лекарств закладываются в республиканский бюджет. Отечественные аналоги есть, но и они недешевы.

Псориаз нельзя вылечить, но можно облегчить жизнь пациенту

Проблема еще и в том, что в Карелии заболеваемость псориазом выше среднероссийских показателей. Причину ученые видят в природных условиях республики, высокой влажности воздуха. И если в самом Петрозаводске еще есть дерматологи и ревматологи, которые могут помочь, то в районах их просто нет.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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