В Калининградской областной клинической больнице появилось инновационное оборудование российской разработки. Новый аппарат, предназначенный для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, черепно-мозговых травм, алкогольной и наркотической интоксикации, приобретен без использования бюджетных денег - благодаря усилиям Ассоциации "Открытый бизнес" и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Предприниматели поддержали инициативу главного внештатного специалиста Минздрава России по анестезиологии-реаниматологии Северо-Западного федерального округа Анатолия Кондратьева и доктора медицинских наук, профессора Олега Шевелева, разработавшего новую методику лечения больных.

Министр здравоохранения области Александр Кравченко отметил, что в последние годы областная больница активно развивается. Так, в конце 2019 года в учреждение поступил широкий спектр оборудования для диагностики онкозаболеваний, денситометр, новый аппарат МРТ. Укрепление материально-технической базы также проходит благодаря взаимодействию с частными инвесторами.

- Мы рады, что медучреждение постоянно получает отечественное высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование. Больница будет максимально использовать это оборудование для улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с ЧМТ по профилю нейрохирургии, онкологии, - пообещал главврач областной больницы Константин Локтионов. - Я уверен, что его использование принесет большую пользу жителям Калининградской области.

Дмитрий Иванов: Использованиенового оборудования в регионеповысит показатели реализациинационального проекта"Здравоохранение". Фото: Пресс-служба "ОПОРЫ РОССИИ"

Этот аппарат - первый в регионе. Он станет незаменимым помощником медиков в деле лечения патологий, при которых перегреваются и разрушаются клетки головного мозга и которые являются наиболее частой причиной смерти россиян. Упрощенно говоря, его задача - охлаждение, поддержание нормальной температуры у больного, что очень важно в нейрореанимации.

- Переоснащение сосудистых центров и отделений современным медицинским оборудованием попадает в целевую установку федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (он входит в нацпроект "Здравоохранение"), основная цель которого - снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14 процентов, - подчеркнул профессор Олег Шевелев. - Сегодня с нами сотрудничают около двух десятков медучреждений по всей стране. Мы объединены одной общей главной задачей: найти способ помощи при самых разных поражениях головного мозга, доступный, имеющий соответствующую экономическую эффективность. Еще один важный аспект - это спортивная медицина. Спортивная черепно-мозговая травма - один из острейших вопросов сохранения качества жизни спортсменов-единоборцев, в первую очередь боксеров.

Эта российская разработка включена в 100 лучших изобретений России 2018 года

По словам Олега Шевелева, еще в 1960-1970-е годы Советский Союз выпускал несколько видов подобных аппаратов, однако сейчас это преимущество утрачено и в российских медучреждениях чаще используется аналогичное оборудование импортного производства. Но у него дорогие расходные материалы, поэтому применяется оно крайне редко. Кстати, эта российская разработка включена в 100 лучших изобретений России 2018 года и признана инновационной.

Олег Шевелев: Переоснащениесосудистых центров попадаетв целевую установку федеральногопроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Фото: Пресс-служба "ОПОРЫ РОССИИ"

- Когда у нас в стране появилось это оборудование, то стало использоваться практически каждый день. Оно облегчает не только состояние пациентов, но и труд медиков, прежде всего медсестер, - поясняет главный внештатный специалист Минздрава России по анестезиологии-реаниматологии СЗФО Анатолий Кондратьев. - Нам нужна наша, отечественная анестезиологическая аппаратура.

Как подчеркнул Анатолий Кондратьев, Ассоциация "Открытый бизнес" и "ОПОРА РОССИИ" очень помогают в реализации проектов по улучшению взаимодействия общества и медиков. Так, в июле 2020 года в Светлогорске состоится юбилейный, Х Балтийский форум "Актуальные проблемы анестезиологии и реаниматологии", который будет проводиться Ассоциацией анестезиологов и реаниматологов Северо-Запада России. По традиции на форуме выступают все ведущие специалисты страны. Это некоммерческий проект, участие врачей в котором бесплатное. В РНХИ им. проф. А. Л. Поленова - филиале ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России открыто отделение для больных в вегетативном состоянии с дорогим оборудованием, в Вологде отремонтирована областная больница, оснащена противоболевая служба в Петрозаводске.

Анатолий Кондратьев:Нам нужна наша, отечественнаяанестезиологическая аппаратура. Фото: Пресс-служба "ОПОРЫ РОССИИ"

- Для организации, которая объединяет предпринимателей и общественных деятелей всей страны, благотворительность и социальная ответственность бизнеса - это не простые слова. Для нас это важная жизненная позиция, сказать красиво можно, но потом должны же быть дела, которые красят любого человека и любую организацию, - подчеркнул вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", Президент Ассоциации "Открытый бизнес" Дмитрий Иванов. - Мы стараемся, насколько это возможно, заниматься благотворительностью, но, если речь идет о медицине, благотворительностью точечной - именно в тех болевых точках, которые указывают специалисты. Мы будем стараться продолжать наши благотворительные проекты на Северо-Западе. Есть еще оборудование наших производителей, и мы будем делать упор именно на это - у проекта патриотическая идеология, что очень важно сейчас в нашей стране. Уверен, что практическое использование предоставленного оборудования в регионе будет способствовать повышению показателей реализации в Калининградской области национального проекта "Здравоохранение".

Кстати

Эта благотворительная акция по поддержке калининградского здравоохранения - далеко не первая для Ассоциации "Открытый бизнес" и "ОПОРЫ РОССИИ". При их организационной и финансовой поддержке, участии Северо-Западного бюро по защите прав предпринимателей в 2007-2012 годах в разных городах области проводился Калининградский экономический форум, в рамках которого были реализованы многочисленные благотворительные проекты. В частности, районным больницам в Гусеве и Янтарном было передано новейшее медицинское оборудование: кардиограф и гематологический анализатор.

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