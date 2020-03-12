Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра

В Калининградской области из-за сильного ветра произошло отключение электроэнергии в Балтийске, Балтийском районе и Светловском городском округе. Без света остались около 60 тысяч человек. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Инцидент произошел сегодня в 15.20. Как пояснили представители компании "Россети Янтарь", шквалистый ветер, сопровождающийся дождем, спровоцировал повреждение на линии электропередачи. Ситуацию исправили в течение 50 минут, специалисты работали в сложных метеоусловиях. Сейчас всем потребителям подали напряжение.

Ранее региональное ГУ МЧС распространило сообщение о штормовом предупреждении. В приморских городах 12 марта полностью отменили занятия в школах, в Калининграде школьников освободили от уроков во вторую смену. Ураганный западный ветер уже задувает. Согласно прогнозам, его сила достигнет на побережье 35 метров в секунду.