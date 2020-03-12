"Прорыв" привезет в Петербург три нашумевших спектакля

"Прорыв" объявил офф-программу одиннадцатой премии, в рамках которой в Петербурге покажут три спектакля, все - впервые.

23 апреля на сцене Театра "На Литейном" - "Собачье сердце" по мотивам романа Михаила Булгакова. Поставил спектакль в Русском драматическом театре "Мастеровые" Набережных Челнов петербургский режиссер Семен Серзин, один из лидеров молодой режиссуры, номинант премии "Прорыв". Антиутопия о рождении нового человека: бездомный, потрепанный жизнью пес Шарик после эксперимента профессора Преображенского перерождается в существо, именуемое человеком. У него появляются не только имя и фамилия - Полиграф Полиграфович Шариков, но и официальные документы, даже работа. В прошлом году эту постановку признали "Лучшим спектаклем большой формы" на XVII Фестивале театров малых городов России (Камышин, Волгоградская область).

28 апреля на Новой сцене Александринского театра - "Ревизор" театра "Около дома Станиславского" (Москва). Спектакль о тотальной пустоте с актером "Гоголь Центра" Семеном Штейнбергом в главной роли, под фортепианные импровизации легендарного пианиста Олега Каравайчука (в записи). Молодой режиссер Антон Федоров, которого критики называют одним из главных открытий последних театральных сезонов, исследует тему пустоты и ее природы на примере одной из самых знаменитых пьес Гоголя и пытается найти новый язык для разговора на знакомую каждому тему.

29 апреля на той же сцене зрителям представят постановку "Я умер от варенья" режиссера Дмитрия Егорова (Санкт-Петербург, лауреат премии "Прорыв-2016") и "Одного театра" из Краснодара. В основе - стихи поэта ленинградского андеграунда Олега Григорьева. Спектакль вошел в лонг- лист фестиваля "Золотая Маска -2020" (самые заметные спектакли сезона, по мнению экспертного совета). А вот отзывы молодых краснодарских зрителей: "Я умер от варенья" просто рвет! До сегодняшнего дня я не видел ничего подобного и не испытывал такой спектр эмоций. Ребята сделали нечто прекрасное, шедевральное и уникальное по своей атмосфере", "Новаторский, экспериментальный спектакль, который я приняла полностью", "Думаю, не оставит равнодушным никого!"

Спектакль Дмитрия Егорова "Я умер от варенья". Фото: Пресс-служба театра "Один театр" (Краснодар)

Справка "РГ"

Санкт-Петербургская театральная премия для молодых "Прорыв" возникла в 2008 году как совместная инициатива городского комитета по культуре, государственного драматического театра "Приют комедианта" и театральных критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина. Задача премии - поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены. "Прорыв" отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, считая своей задачей поддержку инновационных подходов к развитию театрального процесса.

Это единственная в стране профессиональная премия, которая ежегодно отмечает режиссеров, артистов, художников и арт-менеджеров в возрасте до 35 лет. В прошлом году ей исполнилось 10 лет.

Нынче торжественная церемония вручения премий состоится 27 апреля на Новой сцене Александринского театра. Будут названы имена победителей по итогам сезона 2018-2019 в шести конкурсных номинациях.