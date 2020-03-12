Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия

Международная группа ученых разработала новый класс препаратов для лечения онкологических заболеваний. В их состав вошли соединения палладия, сообщает пресс-служба СПбГУ.

В университете отмечают, что в состав международной научной группы вошли исследователи СПбГУ, Центра медицинской химии Тольяттинского государственного университета, а также Брауншвейгского технического университета. Результаты исследования опубликованы в журнале "New Journal Chemistry".

Суть исследования в том, что ученые синтезировали комплексы палладия с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами, это новый класс соединений. Сейчас при лечении онкологических заболеваний применяют соединения платины. Но платина плохо растворяется, и сами препараты токсичны. Побочные действия значительно снижают эффективность лечения.

Исследователи сравнили, как ведут себя соединения платины и палладия на клетках рака молочной железы и рака толстого кишечника. Оба препарата оказались эффективны в борьбе с пораженными клетками, но при этом соединения палладия показали меньшую токсичность.

Результаты исследования позволят создавать принципиально новые препараты для лечения онкологических заболеваний.