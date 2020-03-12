Петербургские ученые разработали уникальный прибор для неинвазивного лечения рака - рентгеновский излучатель, который точечно действует на зараженные клетки. Это совместная работа специалистов из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, НИИ робототехники, Клинической больницы N 122 им. Л.Г. Соколова. Прибор впервые продемонстрировали главе Федерального медико-биологического агентства России Веронике Скворцовой.

Его уникальность в том, что прибор можно использовать сразу же во время операции. Через небольшой разрез на теле пациента хирург сможет совместить удаление злокачественной опухоли и лучевую терапию окружающих тканей. Ученые уверены: таким образом не будет упущено время после операции, в течение которого потенциальные опухолевые клетки могли бы закрепиться на здоровых тканях.

- Приборы для проведения такого облучения пока в мире не созданы. А причина - в отсутствии соответствующих рентгеновских трубок. Уникальной технологией их создания владеют только физики Санкт-Петербурга, - рассказал главный торакальный хирург Санкт-Петербурга, руководитель Центра торакальной хирургии Клинической больницы N 122 Вадим Пищик.

Разработчик проекта - заведующий кафедрой электронных приборов и устройств электротехнического университета Николай Потрахов - добавил, что прибор сейчас проходит испытания и сертификацию. По оценкам, не менее 200 отечественных медицинских учреждений нуждаются в подобном оборудовании.