В Калининграде из-за урагана отменили уроки в школах

В связи с неблагоприятными погодными условиями 12 марта занятия во вторую смену в школах Калининграда отменяются.

Об этом сообщили в городской администрации. Об отмене занятий в школах объявили также муниципалитеты приморских городов - Зеленоградска, Янтарного, Балтийска.

Накануне в области было объявлено штормовое предупреждение. ГУ МЧС региона сообщило, что по сведениям калининградского гидрометцентра 12 марта с 13 до 18 часов и ночью 13 марта ожидается очень сильный западный ветер - 25-30 метров в секунду, на побережье порывами до 35 метров. Ураган будет сопровождаться дождем.

В этих условиях есть вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также угроза обрушения рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций. Запрещен выход в море и внутренние водоемы области.

Режим повышенной штормовой готовности введен на Балтийском флоте. По данным флотских метеорологов, высота волн в море будет достигать более пяти метров. На флоте усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, приведены в готовность резервные источники электропитания.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации. Силы и средства аварийно-спасательных подразделений Балтийского флота готовы к работе во взаимодействии с коллегами из региональных подразделений МЧС.