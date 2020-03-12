В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии

В Калининградской области начала работу "горячая линия" для путешественников, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В областном правительстве напомнили, что все граждане, посетившие Италию, Испанию, Германию, Францию, Иран, Южную Корею или Китай, должны перейти в режим самоизоляции и карантина. За нарушение этого требования грозит административная или даже уголовная ответственность.

С сегодняшнего дня такие путешественники могут позвонить по телефону 112. "Горячая линия" работает в круглосуточном режиме. Заявителям необходимо сообщить страну, из которой они прибыли, рассказать, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура и одышка, а также сообщить свой точный фактический адрес. Информацию в онлайн-режиме передадут в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области и больницы региона.

Если у калининградца нет жилого помещения для самоизоляции, ему предоставят номер в специализированном учреждении - лагере "Паруса надежды" в Светлогорске. Там могут проживать 50 человек.