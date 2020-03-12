В Мурманской области пройдут съемки фильма "Обратная связь"

В Апатитах Мурманской области пройдет "ночная смена" съемок фильма "Обратная связь". Об этом сообщили в соцсети "ВКонтакте" представители театра "Квартет И", занимающиеся съемками ленты.

- Основной плюс этой локации - стабильно минусовая температура и уверенность в том, что снег не растает, когда мы со съемочной группой туда прилетим, - отмечают актеры театра, участвующие в съемках фильма. - В Апатиты мы прилетим на следующей неделе, меньше, чем на сутки, будет "ночная смена". Съемки фильма близятся к завершению, осталась буквально неделя.

"Обратная связь" - сиквел комедии "Громкая связь", которая вышла в прокат в начале 2019 года. Лента повествует о той же компании друзей, переживающих забавные приключения в "Громкой связи", только в сиквеле они соберутся в канун Нового года. Именно поэтому съемочной группе понадобился снег, которого в Апатитах после недавних снегопадов более чем достаточно.

Режиссером сиквела стал постановщик первой части Алексей Нужный ("Толя-робот", "Я худею", "Мамы", "Последнее видео на YouTube"). В главных ролях - Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко.

Предполагается, что кинолента выйдет в прокат в конце 2020 года.