В Музее музыки в Петербурге открылись три новых зала

Три новых зала в Шереметевском дворце - Музее музыки, Санкт-Петербург, постоянная экспозиция

Первый зал - "Музыкальный салон графов Шереметевых" расположился в Желтой гостиной парадной анфилады: именно здесь в первой половине XIX века в домашних концертах у графа выступали Ференц Лист и Гектор Берлиоз, пели Полина Виардо и Генриетта Зонтаг, представлял свои сочинения Михаил Глинка... Душой этих музыкальных собраний была Анна Сергеевна Шереметева. Сейчас главную стену зала украшает ее портрет: оригинал работы Кристины Робертсон хранится в Русском музее, но копия, выполненная прекрасным художником-копиистом Татьяной Поцелуевой, получилась на редкость "живой". Здесь многое сделано для того, чтобы история знаменитых петербургских салонов в полный голос зазвучала для наших современников. Например, тут можно услышать рояль Михаила Глинки и скрипку Страдивари, принадлежащую Алексею Львову, автору гимна "Боже, Царя храни!"… Раритетные инструменты выставлены здесь же. Но вот услышать сегодня, как в исполнении их владельцев звучали популярные некогда романсы и оперные арии - чудо, которое даровали гостям музея современные технологии. Куратор проекта Роза Садыхова как о чуде говорит и о том факте, что сегодня посетители могут воочию увидеть, полистать дневник Анны Сергеевны, который она вела во время своих путешествий с сестрой по Италии и Франции: он представлен в зале в мультимедийном виде.

Следующий зал - "Древняя Греция в представлении XIX века" - отражение ушедшей моды. Полтора века назад весь просвещенный мир, очарованный археологическими открытиями, с жаром бросился уточнять, как звучали античные инструменты. Определения "этрусский", "греческий", "помпейский" были синонимами, и в 1837-1838 годах в Фонтанном доме Шереметевых появилась остромодная Этрусская гостиная. В этом интерьере естественным образом разместилась коллекция музыкальных инструментов Древней Греции и Древнего Рима, реконструированных в конце XIX века под руководством Виктора Маийона группой бельгийских мастеров и подаренных барону Штакельбергу для Императорского музея музыкальных инструментов. Экспозиция сопровождается аудиозаписями XXI века, которые воссоздают звучание античных инструментов.

Настоящей изюминкой стал в новой экспозиции третий зал - "Парижский кабинет Александра Глазунова". Все его содержимое - это дар музею приемной дочери композитора Елены Глазуновой, он включает в себя более 5000 единиц хранения. Здесь ноты, дневники, переписка, афиши, фотографии... А также - сценические костюмы композитора и дирижера, его рабочий стол, рояль фирмы Bechstein, за которым были созданы многие глазуновские произведения.

Директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, открывая новые залы, подчеркнула: Шереметевскому дворцу возвращается слава лучших музыкальных салонов Петербурга.