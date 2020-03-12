В Петербурге нашли канал продажи фейковых аккаунтов для каршеринга

Петербургские полицейские выявили мужчину, который наладил бизнес по продаже фальшивых аккаунтов для каршеринговых сервисов.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, продажа аккаунтов велась с прошлого июня. Следствие полагает, что мужчина через специальные программы регистрировал поддельные аккаунты. В частности, он покупал фото чужих паспортов и водительских удостоверений. За один аккаунт мужчина просил от двух до пяти тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

На период следствия мужчина будет находиться под домашним арестом. Правда, развлечься дома у него не получится. Полицейские изъяли у мужчины два смартфона, которые он использовал для создания поддельных аккаунтов.