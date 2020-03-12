Новости

Сын Тома Хэнкса подтвердил, что его родители заразились коронавирусом 15:23
В Оренбуржье семью обвинили в финансировании ИГ 15:23
Не прошедшему карантин депутату Госдумы аннулируют пропуск 15:22
В Милане построят больницу, как в Ухане 15:16
Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ 15:12
Собянин: В Некрасовке построят 5 новых детсадов и школ 15:11
Lifan будет экспортировать в Россию несколько моделей 15:05
Ветераны Архангельска получат от города выплаты к 75-летию Победы 14:57
Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы 14:54
Уральские врачи научат раковые клетки самоисцеляться 14:54
Крым получит дополнительные 7 млрд рублей финансовой поддержки 14:51
ЦСКА пустит на матчи "Уфой" и "Зенитом" только владельцев абонементов 14:50
Парламенты регионов Урала поддержали поправки в Конституцию 14:48
Клишас: Отзывы всех регионов на поправки в Конституцию должны поступить 13 марта 14:47
Испанский министр по равноправию заболела коронавирусом 14:44
За нарушения при голосовании по Конституции накажут штрафами и сроками 14:40
В Петербурге нашли канал продажи фейковых аккаунтов для каршеринга 14:38
В Приамурье неизвестный открыл стрельбу в школе 14:37
Кремль не согласился с заявлениями о ценовой войне против России 14:33
Баскетбольные Евролига и Кубок Европы приостановлены из-за коронавируса 14:31
Fiat остановил заводы в Италии из-за коронавируса 14:30
Челябинск и Магнитогорск могут стать городами трудовой доблести 14:27
В Мурманской области пройдут съемки фильма "Обратная связь" 14:27
В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке 14:26
В Нальчике загорелся лес на площади 1500 "квадратов" 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге нашли канал продажи фейковых аккаунтов для каршеринга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские выявили мужчину, который наладил бизнес по продаже фальшивых аккаунтов для каршеринговых сервисов.

В Петербурге из банка похитили миллиард рублей через фиктивные кредиты

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, продажа аккаунтов велась с прошлого июня. Следствие полагает, что мужчина через специальные программы регистрировал поддельные аккаунты. В частности, он покупал фото чужих паспортов и водительских удостоверений. За один аккаунт мужчина просил от двух до пяти тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации".

На период следствия мужчина будет находиться под домашним арестом. Правда, развлечься дома у него не получится. Полицейские изъяли у мужчины два смартфона, которые он использовал для создания поддельных аккаунтов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Курс доллара повысился до 75 рублей
Путин оценил риски "регуляторной гильотины"
Мишустин: Ситуация в российской экономике находится под контролем
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах