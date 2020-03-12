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12.03.2020 10:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге откроется выставка к 175-летию Александра III

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны России в четверг открывается выставка "Царь-миротворец и Русская армия. К 175-летию со дня рождения Александра III". На выставке можно будет увидеть многие подлинные вещи императора.

Фото: Пресс-служба Российского военно-исторического общества
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Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в музее хранится много экспонатов, которые относятся к жизни и военной службе Александра III. Особый интерес вызывает форма одежды 145-го пехотного Новочеркасского полка, лейб-гвардии Саперного батальона, лейб-гвардии Уланского Его императорского величества полка. Много также других личных вещей и документов, в том числе и с личной подписью Александра III.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть и предметы по истории русской императорской армии и гвардии, знаки отличия и оружие, посвященное увековечиванию памяти Александра III.

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