Новости

Первый в крае больной каронавирусом помещен в больницу Краснодара 21:23
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 21:08
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 20:54
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 20:52
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 20:38
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 20:32
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 20:30
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 20:02
Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве 19:58
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 19:46
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 19:37
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 19:35
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 19:28
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 19:28
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов 19:24
У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус 19:20
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер" 19:18
Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен 19:15
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом 19:09
СК опроверг версию о гибели тамбовской школьницы в ДТП 18:51
Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра 18:48
Путин обсудил с премьером Болгарии энергетическое сотрудничество 18:35
Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе 18:23
Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга 18:21
АТР отменила все турниры на ближайшие шесть недель 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 20:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Власти Петербурга объявили закупку 15 курсов препарата "Спинраза" для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. Один курс лечения стоит более 56 миллионов рублей, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Спинальная мышечная атрофия ранее считалась неизлечимой. При этом заболевании поражается нервная система и со временем происходит атрофия мышц. Препарат, который может максимально возможным на данный момент образом снизить развитие заболевания, был зарегистрирован в России в августе прошлого года.

В Петербурге появится Центр орфанных заболеваний

Есть одна проблема - лекарство крайне дорогое. Курс лечения обходится более чем в 50 миллионов рублей на человека. В Петербурге, по словам Андрея Сараны, зарегистрировано 32 ребенка и 42 взрослых со спинальной мышечной атрофией. Раньше у них не было никаких шансов излечиться. Но сейчас решение о закупке принято, и как только препарат поступит, 15 человек начнут лечение.

В первую очередь лекарство получат дети. Но постепенно препарат обещают купить для всех нуждающихся.

Всего же в Петербурге более чем 13 тысяч человек имеют орфанные заболевания.

Сейчас в Петербурге пересматривают схему лекарственного обеспечения. Как говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ, главный врач городской больницы номер 20 Татьяна Суровцева, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, в Петербурге, как и по всей стране, упростилась процедура выписывания детям со сложными заболеваниями оригинальных лекарственных препаратов. Теперь врачи руководствуются в первую очередь эффективностью того или иного препарата для конкретного пациента. Это дает техническую возможность проводить закупку под человека, а не для абстрактной группы пациентов, что в перспективе позволит повысить эффективность лечения.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически