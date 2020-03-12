В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА

Власти Петербурга объявили закупку 15 курсов препарата "Спинраза" для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. Один курс лечения стоит более 56 миллионов рублей, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Спинальная мышечная атрофия ранее считалась неизлечимой. При этом заболевании поражается нервная система и со временем происходит атрофия мышц. Препарат, который может максимально возможным на данный момент образом снизить развитие заболевания, был зарегистрирован в России в августе прошлого года.

Есть одна проблема - лекарство крайне дорогое. Курс лечения обходится более чем в 50 миллионов рублей на человека. В Петербурге, по словам Андрея Сараны, зарегистрировано 32 ребенка и 42 взрослых со спинальной мышечной атрофией. Раньше у них не было никаких шансов излечиться. Но сейчас решение о закупке принято, и как только препарат поступит, 15 человек начнут лечение.

В первую очередь лекарство получат дети. Но постепенно препарат обещают купить для всех нуждающихся.

Всего же в Петербурге более чем 13 тысяч человек имеют орфанные заболевания.

Сейчас в Петербурге пересматривают схему лекарственного обеспечения. Как говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ, главный врач городской больницы номер 20 Татьяна Суровцева, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, в Петербурге, как и по всей стране, упростилась процедура выписывания детям со сложными заболеваниями оригинальных лекарственных препаратов. Теперь врачи руководствуются в первую очередь эффективностью того или иного препарата для конкретного пациента. Это дает техническую возможность проводить закупку под человека, а не для абстрактной группы пациентов, что в перспективе позволит повысить эффективность лечения.