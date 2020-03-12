Ветераны Архангельска получат от города выплаты к 75-летию Победы

В Архангельске ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременную денежную выплату к 75-летию Победы из городского бюджета в размере трех тысяч рублей. Распоряжение об этом подписал глава города Игорь Годзиш.

Как сообщила администрация Архангельска, в столице Поморья проживают 1 755 ветеранов войны и тружеников тыла. Выплаты они получат в течение апреля и мая.

Заявление на получение ЕДВ ветераны смогут оформить дома, для этого не надо идти в органы соцзащиты. Сотрудники городской администрации, которые приходят к ветеранам для вручения юбилейных медалей к 75-летию Великой Победы, расскажут им о денежных выплатах и помогут написать заявления на их получение.

Если пожилой человек по каким-то причинам не оформит заявление во время визита представителя горадминистрации, это можно будет сделать позднее с помощью родственников. К заявлению надо будет приложить копии документов, подтверждающих статус ветерана Великой Отечественной войны или приравненной к нему категории. Документы будут принимать в отделе по вопросам семьи, опеки и попечительства территориального округа, в котором зарегистрирован получатель выплаты.

Его адрес и часы работы сообщат сотрудники администрации города, которые придут к ветерану. При этом они обязательно покажут ему свое удостоверение.

Отмечается, что работа будет выстроена таким образом, чтобы выплату получил каждый ветеран.