Аксенов перечислил нарушенные Западом права крымчан

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает запредельной наглостью и лицемерием ежегодный доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека в России, в том числе характеризующий ситуацию на полуострове.

- Госдеп раскритиковал Россию за мифические нарушения прав человека, в том числе, за воссоединение Крыма с Россией, - написал Глава республики в Facebook. - На самом же деле единственный источник нарушения прав крымчан - политика США и их вассалов. Запад отказывает жителям полуострова в целом ряде фундаментальных прав человека.

Транспортная блокада и отказ западных стран выдавать визы крымчанам, по мнению Аксенова, нарушает их право на свободу передвижения и выбор места жительства. Отказом признавать дипломы крымских вузов и принимать крымчан в зарубежные институты игнорирует право на образование. А фактически поддержанное молчаливым согласием запада обесточивание полуострова в конце 2015 года ставило под угрозу здоровье крымчан.

Право на свободу получения и распространения информации нарушено из-за ограничений, вводимых Украиной и другими странами по отношению к крымским СМИ. Их представителям фактически пытаются заткнуть рот на европейских и международных площадках.

- Наконец, планирование Украиной терактов на территории полуострова ставило под угрозу основное право любого человека - право на жизнь. Госдеп никогда не скажет об этих вопиющих нарушениях, потому что "забота" США о правах человека - это только инструмент для достижения геополитических целей западных стран и предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, - резюмировал Аксенов.