Глава Адыгеи выступит с отчетом о результатах работы за 2019 год

Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Госсовета-Хасэ РА о результатах деятельности Кабинета министров Республики Адыгея в 2019 году.

Фото: Пресс-служба главы РА