Глава Адыгеи выступит с отчетом о результатах работы за 2019 год

Сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Госсовета-Хасэ РА о результатах деятельности Кабинета министров Республики Адыгея в 2019 году.
Фото: Пресс-служба главы РА
На мероприятие приглашены члены Кабмина РА, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, депутаты Госсовета-Хасэ РА, делегации муниципальных образований, представители трудовых коллективов, общественных объединений, СМИ.
В своем отчете глава Адыгеи представит ключевые показатели социально-экономического развития республики, проведет анализ достигнутых результатов и определит приоритеты дальнейшей работы органов власти региона. Также подготовлены видеоматериалы, презентация с инфографикой по разным направлениям деятельности.
Ожидается, что мероприятие будет максимально публичным. Для этого отчет впервые пройдет в большом зале Государственной филармонии РА. Мероприятие будет широко освещаться в СМИ, социальных сетях.