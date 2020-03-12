На Кубани спасли 23-летнего моряка, перенесшего инсульт на корабле

Краснодарские врачи спасли от последствий инсульта 23-летнего моряка, у которого приступ случился в открытом море, когда он находился в рейсе. Об уникальном случае сообщается на странице городской больницы №1 Новороссийска в Instagram.

Молодой человек вместе с другими членами команды находился на корабле в открытом море. Вдруг парень почувствовал выраженное головокружение, нарушение речи и слабость в правой руке и правой ноге. До суши было далеко, и первую помощь мужчине оказывал экипаж своими силами. При первой возможности парня эвакуировали в ближайший госпиталь на острове, который располагался по пути следования корабля.

В больнице врачи диагностировали инсульт в стволе головного мозга, являющийся наиболее опасным: совсем рядом находятся центры, отвечающие за дыхание и сердцебиение.

Когда состояние моряка стабилизировалось, его отправили в Россию, где он был немедленно осмотрен врачами Городской больницы № 1 Новороссийска - по месту жительства.

"Врачи подтвердили диагноз, а затем в кратчайшие сроки были произведены интенсивные лечебные мероприятия, по результатам которых пациент отметил улучшение - восстановилось движение в правой руке и ноге, остались лишь легкие речевые нарушения", - рассказали в лечебном учреждении.

Тем не менее молодого человека доставили с помощью санитарной авиации в краевую клиническую больницу № 1 в Краснодар, где медики начали проводить расширенные обследования парня, чтобы выяснить, почему инсульт у него случился в таком молодом возрасте.