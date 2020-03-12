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12.03.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани спасли 23-летнего моряка, перенесшего инсульт на корабле

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Краснодарские врачи спасли от последствий инсульта 23-летнего моряка, у которого приступ случился в открытом море, когда он находился в рейсе. Об уникальном случае сообщается на странице городской больницы №1 Новороссийска в Instagram.

Молодой человек вместе с другими членами команды находился на корабле в открытом море. Вдруг парень почувствовал выраженное головокружение, нарушение речи и слабость в правой руке и правой ноге. До суши было далеко, и первую помощь мужчине оказывал экипаж своими силами. При первой возможности парня эвакуировали в ближайший госпиталь на острове, который располагался по пути следования корабля.

Фото: pixabay.com
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В больнице врачи диагностировали инсульт в стволе головного мозга, являющийся наиболее опасным: совсем рядом находятся центры, отвечающие за дыхание и сердцебиение.

Когда состояние моряка стабилизировалось, его отправили в Россию, где он был немедленно осмотрен врачами Городской больницы № 1 Новороссийска - по месту жительства.

"Врачи подтвердили диагноз, а затем в кратчайшие сроки были произведены интенсивные лечебные мероприятия, по результатам которых пациент отметил улучшение - восстановилось движение в правой руке и ноге, остались лишь легкие речевые нарушения", - рассказали в лечебном учреждении.

Тем не менее молодого человека доставили с помощью санитарной авиации в краевую клиническую больницу № 1 в Краснодар, где медики начали проводить расширенные обследования парня, чтобы выяснить, почему инсульт у него случился в таком молодом возрасте.

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Инсульт не выбирает ни места, ни времени, не щадит возраст! В начале 2020 года молодой моряк 23 лет, находясь в рейсе, на фоне высоких цифр артериального давления почувствовал выраженное головокружение, отметил нарушение речи и слабость в правых конечностях. К сожалению, до суши было далеко, и первую помощь оказывал экипаж своими силами. При первой же возможности парень был отправлен в ближайший госпиталь на острове, где был выявлен инсульт в стволе головного мозга, являющийся наиболее опасным: совсем рядом находятся центры, отвечающие за дыхание и сердцебиение. Впоследствии по стабилизации состояния пациент был возвращен в Россию, обратился в частное лечебное учреждение, откуда немедленно был направлен в Городскую больницу 1 в Региональный Сосудистый центр. Диагноз подтвержден, в кратчайшие сроки были произведены интенсивные лечебные мероприятия, по результатам которых пациент отметил улучшение – восстановились движения в правой руке и ноге, остались лишь легкие речевые нарушения. Далее последовал доклад по линии санитарной авиации в Краснодар, где было принято решение о немедленной транспортировке в Краевую Клиническую Больницу №1, где были осуществлены развернутые обследования на предмет причины инсульта в столь молодом возрасте.

Публикация от Городская больница (@gorbolnica1nvrsk)

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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