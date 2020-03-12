На волгоградской набережной установили поднятый со дна бронекатер

Отреставрированный бронекатер БК-31 станет частью музейно-выставочного пространства на центральной набережной Волгограда.

Катер уже отреставрировали и установили в прибрежной зоне. Рабочие строят павильон, внутри которого окажется БК-31. Также предстоит обустроить прилегающую территорию.

- В конце 2017 года катер подняли из воды, затем был длительный процесс реставрации на судоремонтном заводе. Его укрепили, обработали специальными составами. Но катер еще специально раскрасят волгоградские художники - они приведут его в "боевое" состояние: со всеми потертостями, ранами, копотью, - рассказала "РГ" директор по развитию военно-исторического музея "Наследие" Анна Василевская. - Это будет мультимедийное музейное пространство. Бронекатер станет постоянным экспонатом. Вторая зона - это временная экспозиция, в которую войдут вещи, найденные на борту. Но, чтобы жителям было интереснее, предметы можно периодически менять.

Общая площадь выставочного пространства составит 438 квадратных метров. Работы планируется завершить до 30 апреля. Ближе ко Дню Победы состоится открытие объекта.

БК-31 участвовал в Сталинградской битве, его потопили 9 октября 1942 года. При подъеме бронекатера на борту обнаружили останки нескольких членов экипажа. Кроме того, поисковики нашли 11 винтовок, девять автоматов ППШ, пулемет, два пистолета, четыре тротиловые шашки, около 70 гранат, 20 тысяч патронов и 140 снарядов.

БК-31 разместили вблизи еще одного бронекатера, принимавшего участие в Сталинградской битве. Это БК-13, в 1943 году переведенный из Волжской в Днепровскую флотилию. В качестве памятника его установили на волжском берегу в 1994 году. А еще в 1977 году в Волгограде сделали памятником поднятый со дна пожарно-спасательный катер "Гаситель".