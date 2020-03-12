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12.03.2020 21:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первый в крае больной коронавирусом помещен в больницу Краснодара

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

На Кубани зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Об этом корреспонденту "РГ" официально сообщили в Управлении Роспотребнадзора Краснодарского края во время телефонного разговора.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В России зафиксированы еще шесть случаев заражения COVID-19

Заболевший является жителем Краснодарского края и только что вернулся из туристической поездки в Италию, где, как известно коронавирус получил широкое распространение, парализовав жизнь этой страны.

"Установлено, что житель края болен коронавирусом, - сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора. - Сейчас он помещен в изолированный бокс в инфекционной больнице Краснодара. С ним работают врачи".

Других подробностей этого инцидента пока не известно.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице Краснодара существует всего шесть аппаратов искусственного дыхания, которые позволяют в лечении больных коронавирусом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея Распространение коронавируса COVID-19

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