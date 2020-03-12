Первый в крае больной коронавирусом помещен в больницу Краснодара

На Кубани зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. Об этом корреспонденту "РГ" официально сообщили в Управлении Роспотребнадзора Краснодарского края во время телефонного разговора.

Заболевший является жителем Краснодарского края и только что вернулся из туристической поездки в Италию, где, как известно коронавирус получил широкое распространение, парализовав жизнь этой страны.

"Установлено, что житель края болен коронавирусом, - сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора. - Сейчас он помещен в изолированный бокс в инфекционной больнице Краснодара. С ним работают врачи".

Других подробностей этого инцидента пока не известно.

Ранее сообщалось, что в инфекционной больнице Краснодара существует всего шесть аппаратов искусственного дыхания, которые позволяют в лечении больных коронавирусом.