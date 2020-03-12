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12.03.2020 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе пьяный дебошир ранил полицейского ножом в живот

Текст: Ирина Белова

В Анапе местный житель обвиняется в применении насилия к полицейскому. Как рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР, в отношении 49-летнего анапчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ за насилие, опасное для здоровья.

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По версии следствия, вечером 6 марта 2020 года инспектор отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по Анапе с двумя полицейскими прибыли по вызову женщины, проживающей в одном из домов на улице Атаманской села Цибанобалка. Ее 49-летний сын в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, мужчина стоял возле подъезда, "держа за руку свою несовершеннолетнюю дочь, и вел себя неадекватно - громко нецензурно выражался и размахивал ножом". Когда один из полицейских подошел к дебоширу, чтобы обезопасить ребенка, мужчина нанес ему ножевое ранение в область брюшной полости.

Нападавшего обезвредили другие сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел полиции.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу Анапы. Его жизни ничего не угрожает.

Установлено, что задержанный состоит на учете у врача-психиатра и страдает психологическим расстройством. Обвиняемого заключили под стражу и назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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