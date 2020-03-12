В Астраханской области переселят из ветхого жилья три тысячи человек

В ближайшую пятилетку Астраханская область намерена расселить 38,9 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, в котором проживает 2,77 тысяч человек.

- Предстоит выполнить колоссальный объём работ, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, уточнив, что будет расселено 175 многоквартирных жилых дома в шести муниципальных образованиях региона: это Астрахань, Знаменск, Ахтубинский, Камызякский, Красноярский и Приволжский районы.

В частности, уже в 2020-2021 годах справят новоселье 228 жителей областного центра, проживающие в 4,3 тыс. квадратных метрах аварийного жилья. Также продолжится программа капремонта общего имущества многоквартирных домов. Общая оценочная стоимость всех работ составит более 41 миллиард рублей.

Кроме того, в отдельную региональную программу по капремонту и переселению будут включены еще 1687 многоквартирных дома, выявленных в результате обращений астраханцев в прокуратуру и органы местного самоуправления в единый день приема граждан, который был проведен 1 августа прошлого года по инициативе Игоря Бабушкина.

В результате, по информации регионального УМВД, в 2019 году было возбуждено 27 уголовных дел в отношении ответственных за ход программы реформирования ЖКХ руководителей, 24 дела в отношении 22 лиц уже находятся в суде. Ущерб, причиненный обвиняемыми, оценивается в 14,5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Игорь Бабушкин обратился к силовикам с просьбой об обеспечении строгого контроля исполнения законодательства, касающегося сферы строительства и ЖКХ.

Кроме того, он поручил областному минстроительства активизировать процесс взыскания долгов с неплательщиков в фонд капитального ремонта. По итогам прошлого года собираемость взносов составила 84 процента. Если региональный оператор недополучит суммы, оперативный ход работ будет под вопросом.