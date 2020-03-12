В Астраханской области переселят из ветхого жилья три тысячи человек

Новости

Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе 18:23
Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга 18:21
АТР отменила все турниры на ближайшие шесть недель 18:14
Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ 18:10
Украина разорвала договор об аренде участков с посольством РФ 18:07
В Иванове задержали предполагаемых убийц 13-летнего мальчика 18:05
Под Калининградом школьницу убило упавшим из-за урагана деревом 18:00
Шадаев заявил о готовности инфраструктуры связи к карантину 17:59
Захарова назвала "апофеозом лжи" действия США и Британии в отношении Ассанжа 17:57
Глава Ульяновска заявил о своей отставке 17:50
В деревне под Новгородом утонули двое школьников 17:48
Трамп спровоцировал падение цен на нефть запретом на въезд европейцам 17:43
В Саратове на теплотрассу упал башенный кран 17:42
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию 17:42
Малайзия зафиксировала первый случай спорадического заражения COVID-19 17:40
Правительство установило квоты приема на целевое обучение в вузы 17:37
Скрипку Моцарта не привезут в Удмуртию из-за коронавируса 17:34
В Мурманске машина сбила двух подростков 17:32
Лукашенко подписал указ о стимулировании закупок электромобилей 17:22
Вышел дублированный трейлер нового мультфильма Pixar и Disney "Душа" 17:20
"Аэрофлот" снизил цены на заграничные рейсы 17:19
В Заполярье с завода украли две тонны алюминия 17:18
В свой 125-й день рождения Русский музей примет зрителей бесплатно 17:16
Вооруженные силы досрочно получили первый в 2020 году полк С-400 17:13
Торги на фондовой бирже США приостановили из-за падения на 7 процентов 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 17:04
Проект: В регионах

В Астраханской области переселят из ветхого жилья три тысячи человек

Текст: Наталья Коротченко
В ближайшую пятилетку Астраханская область намерена расселить 38,9 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья, в котором проживает 2,77 тысяч человек.
Фото: Максим Коротченко Фото: Максим Коротченко
Фото: Максим Коротченко

- Предстоит выполнить колоссальный объём работ, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, уточнив, что будет расселено 175 многоквартирных жилых дома в шести муниципальных образованиях региона: это Астрахань, Знаменск, Ахтубинский, Камызякский, Красноярский и Приволжский районы.

В частности, уже в 2020-2021 годах справят новоселье 228 жителей областного центра, проживающие в 4,3 тыс. квадратных метрах аварийного жилья. Также продолжится программа капремонта общего имущества многоквартирных домов. Общая оценочная стоимость всех работ составит более 41 миллиард рублей.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Астраханская область стала лидером по расселению жителей ветхих домов

Кроме того, в отдельную региональную программу по капремонту и переселению будут включены еще 1687 многоквартирных дома, выявленных в результате обращений астраханцев в прокуратуру и органы местного самоуправления в единый день приема граждан, который был проведен 1 августа прошлого года по инициативе Игоря Бабушкина.

В результате, по информации регионального УМВД, в 2019 году было возбуждено 27 уголовных дел в отношении ответственных за ход программы реформирования ЖКХ руководителей, 24 дела в отношении 22 лиц уже находятся в суде. Ущерб, причиненный обвиняемыми, оценивается в 14,5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Игорь Бабушкин обратился к силовикам с просьбой об обеспечении строгого контроля исполнения законодательства, касающегося сферы строительства и ЖКХ.

Кроме того, он поручил областному минстроительства активизировать процесс взыскания долгов с неплательщиков в фонд капитального ремонта. По итогам прошлого года собираемость взносов составила 84 процента. Если региональный оператор недополучит суммы, оперативный ход работ будет под вопросом.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
В Кремле заявили о продолжении подготовки Парада Победы
Мишустин: Угроза распространения коронавируса в РФ сведена к минимуму