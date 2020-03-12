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12.03.2020 12:52
Проект: В регионах

Волгоградские депутаты одобрили поправки в Конституцию

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Депутаты Волгоградской областной думы одобрили закон РФ о поправках в Конституцию страны. По итогам голосования не было ни одного голоса против.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Предложенные изменения в основной закон обеспечивают сохранение безусловного суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, безопасности, ценностей и традиций народов, проживающих в ней. Поправки также направлены на обеспечение стабильного развития страны.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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В обновленной Конституции предлагается закрепить пункты о поддержке института семьи, людей с ограниченными возможностями здоровья, защиту человека труда, обязательную индексацию пенсий и социальных пособий, гарантию МРОТ не ниже величины прожиточного минимума, укрепление местного самоуправления и интеграцию его в систему публичной власти. На 22 апреля намечено всероссийское голосование. Этот день станет нерабочим.

- Сформированные предложения являются по-настоящему народными, отражающими весь спектр политических сил, в том числе на территории Волгоградской области. У каждой партии есть своя позиция, но по фундаментальным решениям важно подниматься над внутриполитическими интересами. Изменения в Конституцию имеют серьезный, долгосрочный, фундаментальный характер. Работа над поправками продемонстрировала единение всех общественно-политических сил нашей страны, направленных на развитие России и улучшение качества жизни людей. Очень важно, чтобы обновленная Конституция именно объединяла людей: по ней будут жить наши внуки и правнуки, - прокомментировал губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, за оставшиеся до референдума недели особенно важно провести информирование населения о сути изменений. Глава области призвал включиться в эту работу и депутатов.

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