Жители астраханского села спасли двух собак из ямы с мазутом

Жители поселка Янго-Аул в Астраханской области спасли двух собак, которые свалились в мазутную яму в окрестностях села. Как сообщает RT, местные жители давно жаловались на опасный объект, но чиновники ничего не сделали, чтобы очистить его от вредных нефтяных отходов и закрыть.

На записи, которая мгновенно разлетелась по социальным сетям, видно, что собаки практически полностью окунулись в ядовитую жидкость - если бы не волонтеры, они бы погибли.

Пса по кличке Малыш отмыли от нефтяной смеси и уже вернули хозяевам, второе животное получило интоксикацию, и ее отправили в специальный приют на восстановление.