В Свердловской области стартовал проект повышения качества жизни в небольших городах Business Data, цель которого - отслеживать спрос на товары и услуги через банковские платежи. Его инициаторы - министерство инвестиций и развития региона и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Они намерены, проанализировав спрос и определив свободные ниши, предложить предпринимателям запустить в этих муниципалитетах бизнес по франшизе.

Пилотной территорией стал Новоуральск. Исследование около шести миллионов транзакций там показало, что явно не удовлетворен спрос на услуги кафе, салонов красоты и здоровья, сервис по уходу за одеждой и обувью. И вот, уже в ближайшее время предприниматели собираются открыть в городе кафе-пекарню, на стадии обсуждения проекты ателье и магазина скобяных изделий.

- Нас интересует прежде всего развитие малых предприятий, которым фонд готов обеспечить займы до пяти миллионов рублей под шесть процентов годовых, а для моногородов ставка составит три процента. Следить за эффективностью компаний будут владельцы франшиз, мы же готовы бесплатно помогать новичкам заходить на рынок, в том числе через нашу систему наставничества, - поясняет замдиректора СОФПП Валерий Пиличев.

По его словам, анализ платежных данных, которые фонд приобретает у нескольких корпоративных хранилищ, позволяет получить высокоточный срез потребительского спроса. Чтобы найти предпринимателей, желающих участвовать в проекте, сотрудники СОФПП применяют технологию кредитного конвейера: по номеру ИНН специальная платформа собирает о человеке и его предприятиях информацию, в том числе проводит скоринг, исследуя активность в соцсетях.

Проект рассчитан на пять лет, за это время в нем поучаствуют 17 моногородов Свердловской области и пять "атомных" муниципалитетов. В 2020 году помимо Новоуральска исследование охватит Первоуральск, Асбест, Верхнюю Салду и Каменск-Уральский. На реализацию проекта из областного и федерального бюджета выделят 547 миллионов рублей, в основном средства пойдут на докапитализацию фонда микрофинансирования и фонда поручительства.