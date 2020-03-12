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12.03.2020 12:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не хотят по накатанной

Уральские дорожники предложили изменить методику расчетов в отрасли
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 53(8107)
На форуме "Уральский путь 2020" в Екатеринбурге обсуждали не пути развития региона, а строительство и эксплуатацию автодорог. Хотя, по мнению участников всероссийской конференции, хорошие дороги вполне могут определить и сам путь развития.

На что прежде всего обращают внимание профессионалы-дорожники в незнакомом городе? Конечно, на состояние асфальтового полотна.

- В Екатеринбурге порадовала дорога от аэропорта Кольцово до города. Я вижу здесь новый тип асфальта, отсутствие ям, если и есть трещины, то они заделаны, - похвалил коллег замначальника управления инноваций и НИИОКР РосдорНИИ Дмитрий Небратенко.

Однако на конференции говорили в основном не о достижениях, а о проблемах отрасли, например, о том, что сметные цены на оплату труда строителей, на грузоперевозки, дорожную технику и материалы отстают от реалий в среднем на 30 процентов.

- Принятые за основу при расчете сметной стоимости проектов коэффициенты обновляются с большим отставанием. Проектирование и анализ проектов на уровне Главгосэкспертизы оторваны от геолого-геодезических реалий местности и технологий строительства. В результате проекты и цены зачастую не учитывают сложностей стройки объектов в конкретных условиях, - констатирует вице-президент отраслевого объединения дорожников "АСПОР" Андрей Семянихин.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Да что говорить о сметах, когда нередко начальная цена тендера устанавливается ниже уровня себестоимости! Последствия такой экономии - низкое качество дорог, построенных компаниями-однодневками, и банкротство серьезных компаний, не имеющих возможности демпинговать.

Особое внимание дорожники обращают на сложность применения 44-ФЗ. Сегодня при расчете затрат на строительство учитываются только капитальные - без учета расходов на эксплуатацию. Между тем очевидно, что построить дорогую, но долговечную дорогу выгоднее, чем каждые три года обновлять шоссе "экономкласса". Но для этого необходимо изменить технологию расчета.

Это и другие предложения дорожники включили в коллективное обращение содружества дорожных экспертов "СоюзДорНИИ" к председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину, обратившему внимание главы государства на то, что деньги, выделяемые на реализацию нацпроектов, в том числе дорожного, недоосвоены. При этом специалисты предлагают властям экспертную помощь.

Однако для того, чтобы направить дорожную отрасль в нужную колею, нужно обновить не только организацию всего процесса, но и технологии. Кропотливо и неустанно, как средневековые алхимики, российские дорожники ищут рецепт долговечного покрытия.

Фото: iStock
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- В Европе нет ни одного состава асфальтобетона, в который не добавлялась бы старая смесь, срезанная с дорог. Такая добавка составляет обычно 10 процентов. Это экономит деньги и решает проблемы экологии. Битум в асфальтогрануляте теряет свои свойства, он в 10 раз хуже исходного, и своими добавками мы "приводим его в чувство". В будущем к этому придут все, - считают представители компании "Уралхимпласт-Амдор".

Другое предприятие - комбинат "Ураласбест" - предлагает дорожным строителям особый кубовидный щебень, адгезия которого к бетону составляет сто процентов. Здесь готовы работать по новому ГОСТу - недавно обновили оборудование.

Вообще-то на новые стандарты российские дорожники перешли два года назад: работать по ГОСТам 1940-х годов было уже нельзя. Переход к единым общеевропейским нормам называют непростым, но необходимым.

- Пришлось переоборудовать лабораторию, изменить методику. Но зато новые асфальты будут лучше и дольше служить. К тому же это дает экономию, - уверен Максим Ульянов, главный инженер уфимской компании "Дорожник".

Кстати, информация о новинках в отрасли теперь в открытом доступе: в прошлом году на базе РосдорНИИ создан цифровой реестр новых и лучших материалов и дорожных технологий.

- Это позволит дорожникам регионального и муниципального уровней применять на своих объектах лучшее из освоенного на федеральных трассах. Вход на сайт бесплатный, - заверил Дмитрий Небратенко.

Прямая речь

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты:

- Почти по всем нацпроектам есть ситуации, когда показатели не позволяют добиться цели. Нужны коррективы. Счетная палата проанализировала методики измерения показателей и нашла много неточностей. Например, по проекту "Безопасные и качественные дороги" 21 регион не сможет выйти на нормативное обеспечение качества дорог даже за шесть лет.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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