По данным Арбитражного суда Свердловской области, количество заявлений о банкротстве юрлиц в регионе за год выросло на треть. В 2019 году о своей несостоятельности заявила 2041 компания. В то же время число граждан, пожелавших списать свои долги, увеличилось почти вдвое - с 1757 до 3473 человек. Начали распродавать имущество 2881 банкрота.

Можно сказать, регион побил своеобразный рекорд: шестое место в РФ по числу банкротов-физлиц. Но такая тенденция не только на Среднем Урале. Согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве (ЕФРСБ), в 2019 году расписались в собственной неплатежеспособности 68 980 россиян (тогда как в 2018-м - 43 984), а всего с 2015 года через эту процедуру прошло 163 235 человек. В Свердловской области на каждые сто тысяч жителей приходится 67 безнадежных должников.

Представители арбитражной системы резкий скачок связывают с ростом осведомленности граждан об институте банкротства физлиц. Когда он только появился, суды рассматривали от 600 до 1000 дел в год. Причем поначалу долги таким образом пытались списать бывшие руководители компаний, отсюда и суммы - в среднем по 20 миллионов рублей на банкрота. Сейчас картина совершенно иная: от 1,5 до 6 миллионов. Другими словами, в процедуру вступают обычные люди и ИП, набравшие потребительских и иных кредитов.

- Скажем, взяли деньги в банке, чтобы варить сыр. Думали, что из-за продовольственного эмбарго их продукция будет пользоваться спросом. Но торговые сети не берут, а кредит гасить нечем, - приводит пример зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Илья Чураков. - Потеря заработка, болезнь тоже могут стать причинами неисполнения финансовых обязательств. Причем если раньше могли прекратить производство, когда выяснялось, что у человека нет никакого имущества, то теперь Верховный суд указал: при социально-потребительском банкротстве это не может быть причиной завершения дела. Кроме того, ВС требует, чтобы суды приняли все меры к поиску финансового управляющего для гражданина исходя из социальной значимости дел. Так что у нас все дела доходят до завершения.

Какова вероятность, что тебя признают банкротом, а долги так и не спишут? По статистике, не освобождают от обязательств всего два процента - тех, кто предоставил заведомо ложную информацию при получении кредита, пытался скрыть или переписать на родню имущество перед вступлением в процедуру, не подал полные сведения о доходах финансовому управляющему.

А вот компании на Урале кредиторы стали банкротить гораздо реже. Дело в том, что законодательство сейчас позволяет переложить ответственность на лицо, которое контролирует должника (директора, собственника). Количество таких дел растет прямо пропорционально уменьшению дел о банкротстве юрлиц. Кроме того, порядка 20-30 процентов дел заканчиваются еще на стадии проверки обоснованности. Как правило, должник договаривается с кредитором о рассрочке по мировому соглашению. Чаще всего к такой схеме прибегают арендаторы и арендодатели земли.

Между тем

В середине февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебной процедуре банкротства физлиц. По упрощенной схеме смогут списать свои долги безработные или граждане, чей заработок не превышает прожиточного минимума, а просрочка по кредитам составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Также у должника не должно быть в собственности имущества, которое можно продать, и банковских вкладов. После того как заявление гражданина поступит в СРО, там назначат арбитражного управляющего, который обязан в течение 10 дней проверить все сведения и разместить информацию в ЕФРСБ. Через год процедура завершается, и человек признается банкротом в силу закона. Причем платить за услуги управляющего тем, кто соглашается на "упрощенку", больше не придется. По предварительным оценкам, поправки в закон о банкротстве могут затронуть не менее 300-400 тысяч заемщиков.