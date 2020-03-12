Полное перевооружение мусоросортировочного завода в Первоуральске планируется завершить к 2022 году. Объем инвестиций в проект составит около 1,5 миллиарда рублей, производство укомплектуют современным экологически безопасным оборудованием. Проект стартует в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали в Екатеринбурге компания-интегратор экологических проектов Росатома и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Сейчас проектная документация проходит экспертизу, результаты ожидаются в марте. На реализацию проекта потребуется 18 месяцев.

Реконструкция завода мощностью 200 тысяч тонн в год предусматривает организацию сортировки отходов, которые собираются на территории Первоуральского городского округа. Сортировать мусор будут оптические сепараторы, а его переработка основана на "умных" технологиях и полностью переведена на цифру. "Хвосты", не пригодные к повторному использованию, будут вывозиться на полигон в Ревду.

Из отходов предполагается извлекать до 80 процентов полезных компонентов

- Предполагаем извлекать из отходов до 80 процентов полезных компонентов. Технологический процесс исключает попадание во вторичную переработку опасных веществ, - сообщил Дмитрий Хватков, гендиректор "Русатом Гринвэй".

Из отходов после сортировки планируют производить RDF-топливо - это спрессованные из измельченных до мелкодисперсного состояния отходов гранулы, которые применяют для выработки тепловой энергии в печах цементных заводов, где поддерживается температура около 2000 градусов. На Среднем Урале потребителем этой продукции станет Староцементный завод.

Руководитель компании "Экосервис" Радик Хисамутдинов уточнил, что завод в Первоуральске будет производить не только топливо. Предполагается, что в результате сортировки примерно 20 процентов мусора отправится на вторичную переработку, часть пойдет на производство RDF-топлива, часть - на компост, захораниваться же на полигоне в Ревде в итоге будет 10-30 процентов. В дальнейшем рассматривается возможность размещения рядом с заводом предприятий по переработке полезных фракций - картона и пластика.

Эксперты утверждают, что по предлагаемой к внедрению технологии сжигания мусора остается 20 процентов шлака. В Скандинавии же, например, мусор сжигают по совершенно другим, безотходным, технологиям.

Второй продукт переработки ТКО в Первоуральске - технологический грунт. Его будут использовать при рекультивации полигонов - без использования плодородных слоев почвы. В перспективе это позволит сократить и площади полигонов, и расходы на их содержание.

Справка "РГ"

Завод по переработке твердых бытовых отходов в Первоуральске был введен в эксплуатацию в 2005 году. Сейчас на предприятии ежегодно сортируют 67 тысяч тонн мусора. К 2022 году, после модернизации, планируется перерабатывать до 220 тысяч тонн в год. Всего в рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году в Свердловской области планируется ввести 12 новых мусоросортировочных заводов. Пока определены площадки для строительства трех - близ Нижнего Тагила, Краснотурьинска и Красноуфимска. Проекты запустят после прохождения госэкспертизы, сообщил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

Сейчас в регионе четыре действующих предприятия по сортировке мусора: в Каменске-Уральском, Первоуральске и два в Екатеринбурге. Но они занимаются не всеми видами мусора, да и объемы крайне малы - суммарно их мощность составляет 250-300 тысяч тонн в год. Хотя в Свердловской области нужно перерабатывать 1,5 миллиона тонн.