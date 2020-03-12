По данным департамента лесного хозяйства по УрФО, лесных пожаров становится меньше. Если на начало сентября 2016 года в регионах округа их случилось 2367, то в 2017-м - 1753, в 2018-м -1731, а в 2019-м - лишь 1427. Но картина в разных субъектах округа отличается и не всегда зависит от климатических особенностей и площади лесных угодий.

Если изучить пятилетнюю статистику, чаще всех страдала от огня Челябинская область, средний ежегодный показатель которой - 520 пожаров. Меньше их было в Свердловской области (394), Курганской (309), в Югре (300). Замыкают список ЯНАО с результатом 205 и наименее "горючая" из всех Тюменская область - 136 пожаров.

Надежды на развитие положительной динамики служба лесоохраны связывает с заработавшим в 2019 году федеральным проектом "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Он предусматривает закупку современной техники и приспособлений, позволяющих эффективнее бороться с пламенем - оперативно приезжать на место, быстрее тушить. Из 12 тысяч единиц снаряжения и лесопожарной техники, предназначенной для всех российских субъектов, на УрФО приходится около 1200. Это тракторы и бульдозеры, автоцистерны, автобусы, ранцевые огнетушители. По заключенным в 2019 году контрактам Свердловская область закупила 707 единиц, Челябинская - 335, Тюменская - 282, Курганская - 332. В Югру направлено 97 спецмашин и приспособлений, в ЯНАО - 153.

- Это рекордное количество, - говорит заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов. - С 2012 года первая столь массовая закупка за счет федерального бюджета. Но из-за трудностей, связанных с организационными процедурами, осталась неосвоенной небольшая сумма - около 5 процентов. Эту поставку мы обеспечим в 2020 году.

- Один из положительных результатов действия программы "Сохранение лесов" - снижение ущерба от пожаров на 2,1 миллиарда рублей, - считает и.о. начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий. - В 2018 году он составил 3,6 миллиарда рублей, в 2019-м - 1,5 миллиарда.

Несмотря на снижение количества пожаров, пройденная огнем территория изменилась несущественно. Это означает, что пожары стали крупнее

Однако помимо явного экономического лесные пожары наносят и огромный экологический ущерб. В среднем один гектар леса выделяет в год примерно 3,3 тонны кислорода с одновременным поглощением 3,6 тонны углекислого газа. А вот во время пожара, согласно исследованиям ученых, выбросы углекислого газа в атмосферу составляют 27,6 тонны на гектар. Таким образом, на территории Уральского округа выбросы углекислого газа от лесных пожаров только в 2018 году достигли почти 1300 тысяч тонн без учета угарного газа, сажи, других загрязняющих веществ. И это еще не окончательные цифры. Углекислый газ будет выделяться на пройденных огнем территориях в течение нескольких последующих десятилетий.

У работников лесного ведомства, сравнивающих площади пострадавших угодий, действительно есть повод для беспокойства. Несмотря на снижение количества пожаров, пройденная огнем территория изменилась несущественно. 45,7 тысячи гектаров "слизало" пламя в 2018 году, 44,5 - в 2019-м. Это означает, что пожары стали крупнее и нанесенный экологический вред продолжает оставаться значительным.

Очевидно, что недостаточно усиливать техническую мощь лесоохраны - нужно бороться с причинами пожаров. А среди них, по статистике, 80 процентов занимает человеческий фактор. Пик возгораний обычно приходится на майские праздники. Садоводы и аграрии в это время приводят в порядок участки, порой, несмотря на запреты, выжигая пожнивные остатки и сухую прошлогоднюю траву. Свою лепту вносят любители лесных прогулок, шашлыков и песен у костра.

Чтобы возместить ущерб от "рукотворных" пожаров, правоохранительные органы устанавливают виновников, привлекают их к ответственности. Типичным, по мнению Сергея Куплевацкого, стал случай, произошедший с одним из фермеров, который поджег траву на участке для сенокоса и уехал. Загоревшийся лес успели потушить лесники - выгоревшая площадь не превысила одного гектара. Но ущерб фермеру пришлось компенсировать, заплатив 100 тысяч рублей. Куда больше "погорели" родители подростка из Октябрьского района Челябинской области. В мае 2018 года он пришел на свалку за металлоломом и поджег старый диван, чтобы собрать потом металлические детали. Огонь перекинулся на деревья, спалив десятки гектаров. Суд впоследствии назначил родителям парня штраф в 10 миллионов рублей.

Сотрудники лесоохраны полагают, что неотвратимость наказания - это эффективная защита зеленых насаждений. Но важны и превентивные меры: они готовы усиливать профилактическую работу, учить обустройству кострищ, ходить по частным дворам, беседовать с их владельцами. Практика показывает, что это совсем не лишнее.

В мае 2019 года произошел очередной всплеск возгораний, особо затронувший Челябинскую и Курганскую области, где больше всего в УрФО земель сельхозназначения. Анализ причин лесных пожаров показал: в 2016 го-ду 19 процентов зафиксированных в округе пожаров перешли на лес с земель иного назначения, в 2017-м таковых оказалось уже 27 процентов, в 2018-м - 42, а в 2019-м ряд регионов превысил и этот показатель.

Статистика могла быть и хуже, если бы не удалось наладить взаимодействие различных служб. С нынешнего года, отмечает Сергей Куплевацкий, в Челябинске стартует эксперимент, который затем может быть тиражирован в масштабах страны: местная власть получает возможность компенсировать затраты на тушение огня, чтобы воспрепятствовать его распространению и переходу на другую категорию земель. Это позволяет не искать хозяев загоревшегося участка, а быстрее локализовать очаг. Другими словами, кто первый приехал, тот и тушит, а расходы ему потом возместит муниципалитет или сельхозпредприятие.

- Курганский лесопожарный центр не имеет законных оснований тушить пожары на землях иных категорий, но при заключении соответствующих договоров такая возможность появляется, - говорит и директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов. - Мы подсчитали: тушение одного гектара лесного пожара обходится в 9464 рубля, тогда как степного - в 1454.

В этом году пожароопасный период, по предварительным прогнозам, начнется на две недели раньше обычного. Как правило, на южных территориях УрФО первые возгорания фиксируют в апреле: сначала в Курганской и Челябинской областях, затем в Тюменской и Свердловской. В это время на севере еще лежит снег, что отодвигает опасный период в Югре и на Ямале до мая-июня.

Но, учитывая нынешнюю аномально теплую зиму и раннюю весну, времени на подготовку у лесников немного.