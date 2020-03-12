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12.03.2020 15:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Турнир претендентов в Екатеринбурге станет лучшим по уровню организации

Текст: Максим Домчев
Фото: Аркадий Колыбалов
Турнир претендентов на шахматную корону в Екатеринбурге пройдет без зрителей в зале, однако организаторы для удобства болельщиков организуют специальную зону, где можно будет следить за ходом партий с комментариями известных гроссмейстеров. Но прямого доступа в зал, где будут проходить партии, для болельщиков не запланировано.

В четверг в "РГ" прошла пресс-конференция, посвященная турниру претендентов на мужскую шахматную корону, который пройдет в Екатеринбурге с 16 марта по 4 апреля. Борьбу за звание претендента на титул чемпиона мира поведут восемь сильнейших шахматистов, включая трех россиян - Александра Грищука, Яна Непомнящего и Кирилла Алексеенко. В Екатеринбурге также выступят американец Фабиано Каруана, китайцы Дин Лижэнь, Ван Хао, француз Максим Вашье-Лаграв и представитель Нидерландов Аниш Гири.

Фото: Андрей Новоселов
Турнир претендентов-2020 в Екатеринбурге готовят тщательно и с любовью

Как заявил двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, организация нынешнего турнира станет лучшей за всю историю.

"Благодарю "Российскую газету" за организацию этой пресс-конференции, - сказал Анатолий Карпов. - Как бывший участник турнира претендентов и матчей за титул чемпиона мира я отмечу, что у спортсменов будут просто идеальные условия, лучшие за все время проведения подобных соревнований. Шахматисты будут жить в лучшем отеле города, там же будет оборудован и игровой зал, все очень удобно. Уверен, что единственные проблемы у участников будут связаны лишь с игрой".

Анатолий Карпов также рассказал о шансах российских шахматистов выиграть турнир в Екатеринбурге.

"Даже по теории вероятности у нас есть весьма неплохие шансы, - отметил он. - Хотя, считаю, что у Грищука раньше были шансы и повыше. В какой-то момент, когда он мог претендовать на титул чемпиона мира, он занялся другими делами. Но потом взялся за ум и вошел в числе претендентов. У Алексеенко карьера пока не такая длинная. Ян Непомнящий - опытный игрок, который имеет победы на международных соревнованиях. Но и соперники у наших очень и очень серьезные".

Самый юный участник турнира 22-летний Кирилл Алексеенко рассказал, что постарается выступить в Екатеринбурге как можно успешнее.

"Конечно, надо стараться занять первое место, ведь только оно дает право на матч против чемпиона. Буду бороться", - сказал он.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Директор турнира Альберт Степанян рассказал, что в связи с предписаниями Роспотребнадзора контакт зрителей и шахматистов будет сведен к минимуму. Будут вестись трансляции в интернете сразу на трех языках. Помимо русского и английского, впервые в истории будет еще и комментарий на китайском. Их будет вести бывшая чемпионка мира Хоу Ифань.

Глава FIDE Аркадий Дворкович отметил, что Международная федерация шахмат во время турнира претендентов будет следовать всем рекомендациям ВОЗ и МОК.

"Мы внимательно следим за обстановкой, соблюдаем все рекомендация и требования. Условия проведения турнира в Екатеринбурге будут максимально точно соответствовать этим рекомендациям", - сказал он.

Также Аркадий Дворкович заявил, что матч за первенство мира, если не будет никаких форс-мажоров, пройдет в декабре-январе в Дубае. И его призовой фонд составит два миллиона евро. В турнире претендентов он составит 500 тысяч евро.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

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