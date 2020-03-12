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12.03.2020 14:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские врачи научат раковые клетки самоисцеляться

Текст: Анна Шиллер

На Уральском форуме по онкологии ученые рассказали об инновационных методах лечения рака.

Как подчеркнул министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, стартовавшая сегодня в Екатеринбурге конференция посвящена современным технологиям в онкологии.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Так, в городе на базе онкодиспансера работает центр ядерной медицины, который методами позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) позволяет на ранних стадиях выявить первичный очаг болезни. Помимо этого совместно с учеными УрФУ разрабатываются методы искусственного интеллекта для диагностики рака, клеточной терапии.

- Мы представили экспертному сообществу способ клеточной терапии, в котором лекарственным препаратом являются клетки самого пациента. На их основе мы моделируем новые клетки, которые вводим обратно в организм, и потом они уже перестраивают клеточную структуру таким образом, чтобы она боролась с опухолью, - рассказывает Александр Замятин, врач-онколог, заведующий отделением персонализированной медицины онкодиспансера области.

К слову, сейчас в регионе, по данным диспансерных наблюдений, около 120 тысяч заболевших раком, а число операций, который проводит уральский онкоцентр в год, доходит до 12 тысяч.

В прошлом году для клиники приобрели комплекс для выездов в отдаленные города области. По итогам онкопатруля, 70 процентов пациентов с первой и второй стадией рака вылечились после успешной терапии.

Справка

В 1930 году было открыто онкологическое отделение в Уральском областном физиотерапевтическом институте, который и стал базой для нынешнего онкологического центра. Он входит сегодня в число ведущих медучреждений области, а также пятерку центров России, где имеется полный цикл от диагностики до лечения.

Между тем

Инициатором региональной научно-практической конференции "Форум УралОнко 2020" стал Свердловский областной онкодиспансер, который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей.

На конференции впервые была вручена региональная профессиональная премия "Признание онколог". Специалистов, чьи работы высоко оценили члены экспертного совета, наградили в шести номинациях. Премия за вклад в развитие онкологической службы станет ежегодной.

Фото: iStock
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Специалистов награждали в шести номинациях. Так, победу за внедрение инновационного метода лечения онкологии получили радиотерапевты онкодиспансера во главе с руководителем службы Дмитрием Бенционом, а за внедрение инновационного метода диагностики рака - врач эндоскопической службы Елена Яковлева. Также номинантом премии "Детский онколог" стала Ольга Лемешева, врач отделения детской онкологии номер 1 областной детской клинической больницы. Три специалиста: завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения онкодиспансера Андрей Тарханов, врачи Сергей Дружин и Рафаэль Шахбазян выиграли в номинации "Молодое медицинское дарование". За "Развитие медицины в сфере онкологии в учебных заведениях" награжден профессор кафедры онкологии и лучевой диагностики УГМУ Сергей Берзин. Кстати, эту премию вручил доктору директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" в Екатеринбурге Сергей Салыгин.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Онкология: как победить рак

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