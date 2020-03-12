Чтобы соответствовать запросам времени, учебным заведениям необходимо корректировать стратегию, гибко реагировать на новые технологические и социальные вызовы. Передовые российские вузы переживают сегодня глобальную трансформацию. О том, какие перемены происходят в Уральском федеральном университете, "РГ" рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Виктор Кокшаров: К представителям бизнеса посыл такой: если хотите, чтобы к вам приходили готовые специалисты, участвуйте в образовательном процессе. Фото: Татьяна Андреева

В последние годы УрФУ сконцентрировал усилия на развитии научного направления. "Российская газета" уже не раз рассказывала о различных начинаниях вуза, в том числе проекте межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, с которым УрФУ выходит на федеральный конкурс. Каковы шансы на победу?

Виктор Кокшаров: Конкуренция будет серьезной: более 40 регионов собираются подавать заявки. Наше преимущество в том, что мы объединяем усилия трех сильных промышленных регионов - Свердловской, Челябинской и Курганской областей: проект поддержали правительства субъектов, в том числе финансово (суммарно из их бюджетов в этом году на проект НОЦ выделено 190 миллионов рублей). В числе участников - более 30 крупных предприятий, академические институты. Головными структурами в каждом регионе будут крупнейшие вузы: УрФУ, Южно-Уральский и Курганский госуниверситеты. Так что да, мы рассчитываем на победу.

А если вдруг случится так, что УрФУ не выиграет? Ведь проведена огромная подготовительная работа…

Виктор Кокшаров: Межрегиональный НОЦ в любом случае состоится, процесс запущен. У нас в портфеле уже около 60 проектов, часть из которых может быть реализована до конца 2020 года.

Но, должен сказать, у нас большой и весьма успешный опыт участия в различных конкурсах. Например, в прошлом году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" УрФУ выиграл два очень крупных гранта - на создание модели "Цифрового университета" и международного научно-методического центра в области математики, информатики и технологий. Финансирование обоих проектов на три года составит 647 миллионов рублей.

Первый проект предполагает масштабную цифровую трансформацию вуза. Как это работает?

Виктор Кокшаров: Модель "Цифрового университета" включает несколько направлений. Первое - изменение образовательных технологий. Так, мы активно внедряем проектное обучение: предприятия, исходя из своей практической потребности, ставят перед вузом конкретные исследовательские задачи, а мы формируем проектные команды из студентов и ученых для их решения.

Теперь студенты не ограничены жестко программой - они могут выбрать дополнительно практически любые дисциплины

Кроме того, наряду с развитием проектного обучения вводятся индивидуальные образовательные траектории. Это означает, что теперь студенты не ограничены жестко программой - уже со второго курса они могут выбрать дополнительно практически любые дисциплины и освоить необходимые им компетенции, даже в абсолютно непрофильном направлении. Сегодня этот вопрос легко решается еще и благодаря тому, что в образовательный процесс встроены онлайн-курсы, расширяющие выбор. В УрФУ по ним уже учится 19 тысяч студентов.

Второе важнейшее направление - цифровизация управления: имущественным комплексом, кадрами, финансами, да и учебным процессом тоже. Ведь сейчас даже составить расписание, особенно с учетом индивидуальных образовательных траекторий, на бумаге просто невозможно: необходимо синхронизировать огромное количество данных.

Создавая модель, мы не только отрабатываем систему цифрового управления, но и предлагаем ее другим университетам, в том числе организуем бесплатные курсы повышения квалификации для преподавателей. Ведь к 2023 году планируется внедрить элементы цифровизации в деятельность всех вузов страны. Мы выступаем первопроходцами и, наверное, набьем шишек, но зато какой будет результат!

Получается, требования времени сегодня таковы, что цифровые компетенции необходимы уже не только айтишникам. В УрФУ готовы обучать этому всех?

Виктор Кокшаров: Да, по сути, к этому все идет. Конечно, будут узкие специалисты, занимающиеся системным администрированием, написанием программ, но цифровые навыки должны иметь все.

Даже гуманитарии?

Виктор Кокшаров: У гуманитаристики сегодня вообще открывается второе дыхание. Обществу, народному хозяйству требуются люди, умеющие ориентироваться в огромном потоке информации. Неслучайно особое развитие получает так называемая экономика впечатлений: способность презентовать себя, управлять группой и находить подход к человеку. И в таком деле не обойтись без навыков работы с информационными технологиями. В этом году УрФУ впервые начнет набор по новым направлениям подготовки в сфере цифровой гуманитаристики, например, психология служебной деятельности, судебная экспертиза, связанная с лингвистической оценкой текстов, подготовка специалистов новых медиа и т.д.

Изменение формата образования предполагает и новый подход к оценке его качества. Меняется ли позиция работодателей, которые на протяжении многих лет критиковали вузы за отрыв от реальных потребностей экономики?

Виктор Кокшаров: На мой взгляд, ответом на этот вопрос может быть такая цифра: уровень трудоустройства выпускников УрФУ - свыше 90 процентов. Мы постоянно держим связь с предприятиями, организуем встречи их представителей со студентами, ярмарки вакансий. Например, активно развивается проект, который в этом году получил уже федеральный статус, - "Время карьеры". 28 апреля в Екатеринбурге в Ельцин-центре, а в других городах на площадках, которые выберут местные вузы, соберутся десятки крупнейших работодателей страны и десятки тысяч студентов, чтобы представиться друг другу и пообщаться.

Университет участвует и в других проектах, открывающих перед ребятами широкие возможности, служащих карьерными и социальными лифтами. К примеру, мы участвуем в проведении студенческой олимпиады "Я - профессионал", вместе с ТМК и группой "Синара" организуем выездные школы и совместные учебные программы с представителями бизнеса. Скажем, существует запрос работодателей на формирование у студентов мягких навыков - умения коммуницировать, создавать проект и работать в команде над его реализацией. Как я уже говорил, мы серьезно продвинулись в этом направлении.

А к представителям бизнеса посыл такой: если хотите, чтобы к вам приходили готовые специалисты, участвуйте в образовательном процессе. И работодателей, активно включающихся в формирование образовательных программ, организацию практики студентов, совместную работу над проектами, становится все больше.

Многие руководители крупнейших уральских компаний - сами выпускники УрФУ. Они участвуют в жизни вуза?

Виктор Кокшаров: Многие из них входят в Наблюдательный совет, который согласовывает важнейшие стратегические решения по развитию университета, рассматривает финансовые отчеты и т. д. Возглавляет его, в частности, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

У нас существуют эндаумент-фонд, ассоциация выпускников. Кстати, совсем недавно открылось еще одно зарубежное представительство ассоциации - восьмое по счету, во Вьетнаме. Их деятельность усиливает позиции нашего университета на международном уровне.

Виктор Анатольевич, в нынешнем году УрФУ отметит столетие, к которому приурочено немало важных мероприятий. В ближайшее время у вас запланировано выступление в Совете Федерации. О чем вы расскажете сенаторам?

Виктор Кокшаров: Главным образом как раз о новых форматах обучения, связанных с цифровизацией, в том числе о выполнении задач нацпроектов. Это важно, поскольку федеральная власть во многом инициирует те изменения, которые происходят сегодня в вузах. К слову, по поручению президента планируется увеличить контрольные цифры приема именно в региональные вузы. Это прекрасная идея, ведь люди, окончившие столичные университеты, вряд ли вернутся в регионы, а здесь существует острая потребность в кадрах. В нынешнем году в УрФУ уже будет на 300 с лишним бюджетных мест больше (в общей сложности на бюджет поступят 6380 первокурсников).

Впереди у нас Всемирные студенческие спортивные игры 2023 года: потребуются не только спортсмены, но и переводчики, лингвисты, специалисты сферы гостеприимства, медиакоммуникаций… С проведением Универсиады мы вообще связываем большие планы развития вуза. В частности, строительство нового современного кампуса позволит увеличить прием иностранных студентов. У нас сегодня учится 4300 ребят из 101 страны мира, и это не предел. Студенческие игры также повысят узнаваемость и авторитет УрФУ за рубежом.