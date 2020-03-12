- За полтора года нам удалось привлечь в совокупности более 110 миллионов рублей на проекты, для которых мы делали анализ. А вообще идея создания такого центра появилась три года назад: тогда я сам толком не знал, куда пойти со своим проектом, где искать инвестиции, ведь у госпрограмм есть определенный порог по обеспечению займов, - рассказывает основатель центра Дмитрий Гурьев, который победил в номинации "Стартап года" премии "Итоги года Урала и Сибири - 2017".
По мнению Гурьева, программам поддержки предпринимательства в регионе порой не хватает дополнительных прикладных сервисов, например, обучения начинающих тому, как увеличить выручку и масштабировать бизнес с учетом оценки международного рынка. Кроме того, стартаперам нужна платформа, на которой они смогут общаться с экспертами и венчурными инвесторами.
Такую цель и ставит перед собой Дмитрий Гурьев, который пытается на одной площадке объединить акселератор, различные фонды, частных инвесторов. К слову, выводить проекты на международный рынок, по его словам, очень помогают личные знакомства с российскими инвесторами за рубежом. Это большое подспорье для начинающих бизнесменов, у которых пока нет обширных связей. Кроме того, в центре привлечения инвестиций проекты ориентируют под задачи реальных заказчиков, в числе которых известные корпорации, стандартизируют отчетность. В результате несколько уральских стартапов уже планируют запустить совместные "пилоты" с крупным бизнесом.
- Ребята объяснили, на каком языке говорить с инвесторами, чтобы донести главное. Раньше я часто рассказывала про свой продукт, не понимая, что им важнее всего узнать, как и за счет чего будут окупаться инвестиции, - говорит Яна Третьякова.
Яне есть чем поделиться: ее стартап - онлайн-университет по развитию навыков коммуникации (софт скиллс) - попал в топ лучших в сфере образовательных проектов EdTech и участвовал в ведущих российских акселераторах, им заинтересовались в Канаде.
Сегодня в центре видят большие перспективы именно на зарубежном направлении, где рынок более масштабный и есть реальный шанс быстрее привлечь инвестиции. К примеру, в Канаде у стартапов внушительная поддержка: более половины затрат на запуск компании там возвращает государство. Иностранный предприниматель может стать участником программы Startup Visa, что обеспечивает не только акселерацию, но и вид на жительство с семьей в этой стране. Однако многие не воспринимают Канаду как точку входа на международный рынок, хотя по уровню развития бизнеса она не уступает рынку США, говорит Дмитрий Гречко, работающий сейчас в Торонто и продвигающий там российские стартапы.
Деньги инвесторов нужны предпринимателям в основном на маркетинговые услуги, которые наряду с оплатой труда являются одной из главных статей расходов. Например, небольшая компания по производству кожаной галантереи, продающая изделия через Интернет, при уровне ежемесячной выручки 4,5-5 миллионов рублей может потратить 1,5 миллиона на продвижение. В то же время IT-проекты ищут средства на техоснащение.
- Я создаю программное обеспечение, которое с помощью веб-камеры распознает жесты и выполняет команды. Его можно использовать на любом устройстве, где есть камера, и применять как в повседневной жизни, так и для управления бизнес-процессами в коммерции, производстве, медицине, - рассказывает аспирант УрФУ Илькин Ибадов.
Несмотря на то что подобные решения уже существуют, его система не требует дополнительных устройств, а значит, стоит дешевле. На развитие проекта разработчику необходимо всего 3,5 миллиона рублей.
При этом, как показывает практика, потребность в инвестициях - далеко не единственный фактор, ограничивающий развитие бизнеса. По словам замдиректора филиала Фонда поддержки молодежного предпринимательства "Агат" в Екатеринбурге Елены Ставниковой, сильно мешают и установки в голове.
- Мы работаем с молодыми людьми до 35 лет, у которых есть действующий бизнес и желание его масштабировать. За ними закрепляются наши наставники, в течение двух лет они сопровождают компании. Нередко им приходится развеивать сомнения юных коммерсантов в том, что можно зарабатывать больше денег, изменив немного продукт, целевую аудиторию или ценностное предложение, - поясняет эксперт.
Частный некоммерческий фонд за 10 лет работы на Урале оказал поддержку более чем 250 молодым предпринимателям, реализовавшим проекты в сфере торговли и производства товаров и услуг. К примеру, музыкальной студии для детей советы наставника помогли увеличить ежемесячную выручку в пять раз, а другому предпринимателю, работавшему с фирмой квестов, - выйти на более масштабный рынок. После участия в программе фонда он занялся темой реабилитации инвалидов-колясочников и в прошлом году основал группу компаний в сфере здравоохранения в США.
- В бизнесе очень помогает настойчивость. Если тебе тысячу раз сказали нет, попробуй 1001-й раз. На эту стратегию меня вдохновили истории успеха бизнесменов и спортсменов, например Генри Форда, Майкла Джордана. И еще я не гружу себе мыслями о том, что обо мне подумают другие, - это проблема большинства людей. Я думаю о том, какой у меня сильный и важный проект, - добавляет Яна Третьякова.