Бытует мнение, что запустить стартап лучше в своем городе, начать с малого, прежде чем выстраивать связи с крупными игроками рынка. Начинающим предпринимателям порой не приходит в голову, что есть другие варианты: предположим, что их бизнес может быть интересен иностранным инвесторам. Молодые екатеринбургские предприниматели, которые сами прошли все этапы становления бизнеса, организовали частный центр привлечения инвестиций, чтобы помочь коллегам выйти на рынки Китая, Канады и других стран, и даже запустили акселератор для стартапов Уральского округа.

- За полтора года нам удалось привлечь в совокупности более 110 миллионов рублей на проекты, для которых мы делали анализ. А вообще идея создания такого центра появилась три года назад: тогда я сам толком не знал, куда пойти со своим проектом, где искать инвестиции, ведь у госпрограмм есть определенный порог по обеспечению займов, - рассказывает основатель центра Дмитрий Гурьев, который победил в номинации "Стартап года" премии "Итоги года Урала и Сибири - 2017".

По мнению Гурьева, программам поддержки предпринимательства в регионе порой не хватает дополнительных прикладных сервисов, например, обучения начинающих тому, как увеличить выручку и масштабировать бизнес с учетом оценки международного рынка. Кроме того, стартаперам нужна платформа, на которой они смогут общаться с экспертами и венчурными инвесторами.

Такую цель и ставит перед собой Дмитрий Гурьев, который пытается на одной площадке объединить акселератор, различные фонды, частных инвесторов. К слову, выводить проекты на международный рынок, по его словам, очень помогают личные знакомства с российскими инвесторами за рубежом. Это большое подспорье для начинающих бизнесменов, у которых пока нет обширных связей. Кроме того, в центре привлечения инвестиций проекты ориентируют под задачи реальных заказчиков, в числе которых известные корпорации, стандартизируют отчетность. В результате несколько уральских стартапов уже планируют запустить совместные "пилоты" с крупным бизнесом.

- Ребята объяснили, на каком языке говорить с инвесторами, чтобы донести главное. Раньше я часто рассказывала про свой продукт, не понимая, что им важнее всего узнать, как и за счет чего будут окупаться инвестиции, - говорит Яна Третьякова.

Яне есть чем поделиться: ее стартап - онлайн-университет по развитию навыков коммуникации (софт скиллс) - попал в топ лучших в сфере образовательных проектов EdTech и участвовал в ведущих российских акселераторах, им заинтересовались в Канаде.

Выводить проекты на международный рынок помогают личные знакомства с российскими инвесторами за рубежом. Это большое подспорье для начинающих бизнесменов, у которых пока нет обширных связей

Сегодня в центре видят большие перспективы именно на зарубежном направлении, где рынок более масштабный и есть реальный шанс быстрее привлечь инвестиции. К примеру, в Канаде у стартапов внушительная поддержка: более половины затрат на запуск компании там возвращает государство. Иностранный предприниматель может стать участником программы Startup Visa, что обеспечивает не только акселерацию, но и вид на жительство с семьей в этой стране. Однако многие не воспринимают Канаду как точку входа на международный рынок, хотя по уровню развития бизнеса она не уступает рынку США, говорит Дмитрий Гречко, работающий сейчас в Торонто и продвигающий там российские стартапы.

Деньги инвесторов нужны предпринимателям в основном на маркетинговые услуги, которые наряду с оплатой труда являются одной из главных статей расходов. Например, небольшая компания по производству кожаной галантереи, продающая изделия через Интернет, при уровне ежемесячной выручки 4,5-5 миллионов рублей может потратить 1,5 миллиона на продвижение. В то же время IT-проекты ищут средства на техоснащение.

- Я создаю программное обеспечение, которое с помощью веб-камеры распознает жесты и выполняет команды. Его можно использовать на любом устройстве, где есть камера, и применять как в повседневной жизни, так и для управления бизнес-процессами в коммерции, производстве, медицине, - рассказывает аспирант УрФУ Илькин Ибадов.

Несмотря на то что подобные решения уже существуют, его система не требует дополнительных устройств, а значит, стоит дешевле. На развитие проекта разработчику необходимо всего 3,5 миллиона рублей.

При этом, как показывает практика, потребность в инвестициях - далеко не единственный фактор, ограничивающий развитие бизнеса. По словам замдиректора филиала Фонда поддержки молодежного предпринимательства "Агат" в Екатеринбурге Елены Ставниковой, сильно мешают и установки в голове.

- Мы работаем с молодыми людьми до 35 лет, у которых есть действующий бизнес и желание его масштабировать. За ними закрепляются наши наставники, в течение двух лет они сопровождают компании. Нередко им приходится развеивать сомнения юных коммерсантов в том, что можно зарабатывать больше денег, изменив немного продукт, целевую аудиторию или ценностное предложение, - поясняет эксперт.

Частный некоммерческий фонд за 10 лет работы на Урале оказал поддержку более чем 250 молодым предпринимателям, реализовавшим проекты в сфере торговли и производства товаров и услуг. К примеру, музыкальной студии для детей советы наставника помогли увеличить ежемесячную выручку в пять раз, а другому предпринимателю, работавшему с фирмой квестов, - выйти на более масштабный рынок. После участия в программе фонда он занялся темой реабилитации инвалидов-колясочников и в прошлом году основал группу компаний в сфере здравоохранения в США.

- В бизнесе очень помогает настойчивость. Если тебе тысячу раз сказали нет, попробуй 1001-й раз. На эту стратегию меня вдохновили истории успеха бизнесменов и спортсменов, например Генри Форда, Майкла Джордана. И еще я не гружу себе мыслями о том, что обо мне подумают другие, - это проблема большинства людей. Я думаю о том, какой у меня сильный и важный проект, - добавляет Яна Третьякова.