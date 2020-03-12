Как только стало известно, что Свердловская область попала в число 16 пилотных регионов, где в 2020 году будет апробироваться добровольное страхование жилья от ЧС, граждане начали живо обсуждать тему в соцсетях. И с удивлением узнали, что кое-кто из земляков уже полгода платит по полису 230 рублей в месяц. Получается, программа страхования стартовала, но без широкого освещения и просвещения потребителей?

На самом деле еще нет. Действительно, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в начале февраля разослал губернаторам письма с напоминанием, что необходимо создать рабочие группы, которые определят, какое жилье страховать, от чего, порядок заключения договоров с собственниками, критерии отбора страховщиков и нарезку территорий для них. В Свердловской области в такую группу вошли представители министерств и крупных страховых компаний. Сейчас они анализируют емкость рынка, оценивают возможные риски, а также востребованность нового механизма наряду с действующими программами.

- Добровольное страхование имущества, в том числе жилья, в регионе работает. В 2019 году граждане заключили 691,5 тысячи договоров. При этом у нас нечасто возникают ЧС природного и техногенного характера, от которых страдает жилфонд. В 2017 году был зафиксирован всего один случай: дождь, град, порывы ветра, в 2019-м - тоже один: в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа, - сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Потребителей беспокоит, что право выбирать страховщика могут отдать управляющим компаниям: тем найти кучу отговорок, чтобы не выплачивать ущерб, несложно

Тем не менее страховка по коммунальной платежке не выдумка. Просто эксперимент, который запустила одна из УК Екатеринбурга совместно со страховой компанией.

- Строчку о добровольном страховании жилого помещения включили в 7400 лицевых счетов по 67 домам еще в августе 2019-го, - рассказала пресс-секретарь УК Виктория Молибог. - Собственнику необходимо полностью оплатить начисленную сумму за коммунальные услуги и страховой взнос, после чего на квартиру автоматически оформляется полис. Страховая защита начинает действовать с 1 числа следующего месяца.

Платеж для всех одинаков - 230 рублей в месяц. За эту сумму жители могут застраховать внутреннюю отделку и инженерное оборудование квартиры, а также "поставить защиту" от забывчивых соседей. При пожаре, затоплении, взрыве, ударе молнии, стихийных бедствиях пострадавший получит 450 тысяч рублей, при умышленном уничтожении или повреждении имущества другими лицами - 150 тысяч. За полгода было заявлено три страховых случая, все - из серии "залили жильцы сверху", и только в одном из них в возмещении убытков отказали.

Заключать договор или нет - дело добровольное, подчеркивают в УК. Каждый сам принимает решение, причем войти в эксперимент можно в любой момент. Как и выйти из него - достаточно всего раз пропустить платеж. Именно поэтому количество полисов постоянно колеблется. По данным Росгосстраха, в августе прошлого года страховку за квартиру оплатили 572 человека, в сентябре - 1002, в октябре - 424, в ноябре - 787, в декабре - 690.

Полученный опыт позволил коммунальщикам сделать вывод, что все-таки большая часть собственников пока не готова выделять средства на страхование жилья. Да и вообще относится к идее предвзято: заявления с просьбой удалить новую строчку из платежки в УК поступали регулярно.

Возможно, причина в том, что для эксперимента выбрали не самый престижный и благополучный район Екатеринбурга - Керамик. Вот только попытки запустить аналогичные проекты в более платежеспособных домах тоже не увенчались успехом.

К региональной программе, которая пока обсуждается, у населения много вопросов. В частности, потребителей очень беспокоит, что право выбирать страховщика могут отдать управляющим компаниям, а не самим гражданам. А уж коммунальщикам найти кучу отговорок, чтобы не выплачивать ущерб, несложно. Например, сменился директор или вообще УК обанкротилась… "Страхование жилья должно начинаться не с платежки, а с прочтения договора. Что страхуем? От чего? Какой порядок оценки ущерба и выплаты?" - резонно замечает читатель городского паблика Константин М..

Кроме того, люди считают, что в региональную программу страхования кроме стихийных бедствий непременно надо включить бытовые риски. Именно это будет способствовать популяризации нового механизма среди жителей многоэтажек в городах.

- Владельцы домов в коттеджных поселках или деревнях давно их страхуют, потому что каждый год у кого-то из соседей что-то да сгорает. Села по берегам рек в половодье может подтопить. А в центре Екатеринбурга большую опасность представляет сосед с сигаретой или бабушка с деменцией. Вероятность землетрясения у нас минимальна, - рассуждает Сергей П., который будни проводит в городской квартире, а выходные - в деревне.

Кстати

Средний Урал не просто так попал в число пилотных: регион является одним из лидеров российского рынка страхования. В частности, по общему количеству заключенных договоров свердловчане занимают четвертое место в стране, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Так, за 9 месяцев прошлого года здесь было выдано три миллиона полисов, не считая ОМС. Из них по договорам добровольного страхования - 2,3 миллиона (на 4,3 миллиона населения, включая младенцев и стариков). Такой популярности способствует не только широкий выбор видов страховки и страховых компаний (всего их действует 83), но и то, что получить возмещение реально. Так, за три квартала 2019-го страховщики выплатили жителям области 7,7 миллиарда рублей, из них по полисам добровольного страхования - 5,6 миллиарда.