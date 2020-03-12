В Югре на магистральном газопроводе произошла авария

Сегодня, 12 марта, рано утром на магистральном газопроводе в Югре случилась авария.

Сообщение о порыве на участке трубы Надым - Пунга-1 в Октябрьском районе поступило в экстренные службы автономного округа в шесть утра. Возгорание прекратилось за считанные минуты - никто не погиб и не пострадал в результате ЧП.

Как передает ЦУКС ГУ МЧС Югры, сейчас ведутся работы по устранению последствий разрушения газопровода. Полностью завершить их планируется 15 марта.

"На технологический процесс и транспортировку газа случившееся не повлияло", - рассказали в МЧС.