В России снизились цены на новостройки

Аналитики подвели зимние итоги рынка недвижимости. С ноября 2019 года по февраль 2020-го в среднем по стране стоимость новостройки снизилась на 2,4 процента: с 4 133 036 до 4 035 426 рублей.

Динамику цен изучили на примере 75 крупных городов. Однокомнатные квартиры подешевели на 0,6 процента и стоят теперь 3 136 043 рублей, а двухкомнатные - на 1,2 процента до 4 792 755 рублей, передает портала Domofond.ru.

Правда, есть и города, в которых стоимость, напротив, подросла. И лидерство тут за Нижневартовском: за три месяца цена прибавила 22,6 процента. На второй позиции рейтинга - Волжский с положительной динамикой 15,7 процента. Чуть-чуть поменьше рост в Астрахани (15,4 процента) и в Сургуте (15,1).

В десятке растущих городов оказались также Грозный, Сочи, Тула, Тюмень, Пенза и Нижний Тагил (в последнем прибавка составила 6,6 процента).

Цены на новостройки просели больше всего в Череповце: за зиму - на 7,4 процента. Следом идет Стерлитамак, где зафиксировано снижение на 6,1 процента. И, неожиданно, Москва, где, как правило, недвижимость только прибавляет в стоимости: минувшая зима показала обратную картину - 5,2 процента со знаком минус.

Подольск, Махачкала, Ульяновск, Орел, Воронеж, Челябинск и Владикавказ - во всех этих крупных российских городах к весне подешевело новое жилье.

"В большинстве миллионников была зафиксирована положительная динамика. Заметнее всего она в Санкт-Петербурге, где рост составил 6,2 процента. На 5,2 процента повысились цены в Нижнем Новгороде. Замыкает тройку Самара, где стоимость новостройки выросла на 3,9 процента", - подсчитали эксперты.

Немного отстали от лидеров Пермь с ростом 3,3 процента, и Екатеринбург с показателем 3,1 процента. Не изменилась за три месяца ситуация с ценами в Казани. А вот Уфа, Новосибирск, Челябинск, Воронеж и, как уже говорилось выше, столица продемонстрировали отрицательную динамику - от 0,4 до 5,2 процента.