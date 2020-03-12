Налог на профессиональный доход (НПД) начал работать в Свердловской области с начала года. Об особенностях новой формы налогообложения, итогах первых месяцев и возникших сложностях рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Свердловской области Юлия Смирнягина.

Сколько человек уже пополнили ряды самозанятых?

Юлия Смирнягина: На 1 февраля их было 4,7 тысячи, на 1 марта - уже около 8,5 тысячи.

Эксперты высказывают опасения, что среди тех, кто зарегистрируется в качестве самозанятых, будет много бывших ИП, решивших сэкономить на налогах. Вы разделяете такую точку зрения?

Юлия Смирнягина: Большинство впервые встало на учет в качестве плательщика НПД. Есть, конечно, и бывшие ИП, но таких всего около 10-11 процентов от общего числа.

Это вообще разрешено?

Юлия Смирнягина: С точки зрения закона нарушения нет. Но такой переход возможен, если соблюдаются условия: отсутствие наемных работников и оборот не более 2,4 миллиона рублей в год. Кроме того, нельзя заниматься перепродажей - реализовывать можно только товары собственного производства. Если какое-то из условий будет нарушено в процессе деятельности, физлицо утратит право на применение НПД. Но пока вопрос не злободневен. Ставка делается на тех, кто легализует доход впервые.

Человек может одновременно работать по найму и быть самозанятым, но совершать сделки с тем, у кого трудоустроен, - только по прошествии двух лет

А какие-то санкции для нарушителей предусмотрены?

Юлия Смирнягина: Массового перехода ИП на НПД пока не наблюдается. Если будут выявлены нарушения требований 422-ФЗ, физлицо просто будет снято с учета в качестве плательщика НПД по инициативе налогового органа и перейдет на общий режим налогообложения. Если же, например, его доход превысит 2,4 миллиона, человек имеет право перейти на иной специальный налоговый режим, своевременно подав соответствующее уведомление.

Если человек попался на нарушении, он попадет в некий черный список?

Юлия Смирнягина: Нет, со следующего года он снова может зарегистрироваться в качестве плательщика НПД и продолжать деятельность, но уже соблюдая все условия, оговоренные законом.

А если сравнивать ИП и самозанятость, что выгоднее?

Юлия Смирнягина: С точки зрения налоговой нагрузки самозанятость, конечно, выгоднее. Плательщики НПД, в отличие от ИП, освобождены от уплаты страховых и пенсионных взносов (но в Фонд обязательного медицинского страхования направляется около 37 процентов от суммы уплаченного налога).

Ну а если самозанятость - основной вид деятельности, а не подработка, таким людям ведь нужны баллы в пенсионной системе. Как им быть?

Юлия Смирнягина: Любой желающий может заключить договор с пенсионным фондом и перечислять взносы самостоятельно. Естественно, тем, кто официально трудоустроен, но при этом еще и получает доход как самозанятый, этого делать не нужно. А остальные сами должны решить.

В Свердловской области НПД введен только в этом году. Но были и пилотные регионы, вы изучали их опыт?

Юлия Смирнягина: Конечно, мы постоянно на связи с коллегами из Татарстана, Калужской и Московской областей. Каких-то особых проблем у них не было. В основном мы интересовались, как лучше информировать всех желающих о новом режиме.

Несколько информационных мероприятий в области уже прошло. Какие вопросы чаще всего задают?

Юлия Смирнягина: Самые популярные вопросы связаны со сдачей в аренду жилых помещений. Еще очень часто пенсионеры и инвалиды спрашивают, не потеряют ли они свои льготы и компенсации от государства, если зарегистрируются в качестве самозанятых. Отвечаем, что не потеряют. И самый острый вопрос у всех - замена трудовых отношений на НПД.

Речь о случаях, когда вместо официального трудоустройства работник становится самозанятым, а деньги в конверте от работодателя отображает как выручку?

Юлия Смирнягина: Да, и это как раз нарушение. Мы разъясняем, что человек не вправе вступать в гражданско-правовые отношения с бывшим или действующим работодателем в течение двух лет. То есть он может одновременно работать по найму и быть самозанятым, но совершать сделки с тем, у кого трудоустроен, - только по прошествии двух лет. Если такая сделка состоялась раньше, она не подпадает под НПД, а пересчитывается как налог на доход физического лица (от уплаты которого, собственно, таким способом и пытался уйти работодатель). В этом случае отвечать по закону будет юридическое лицо, а самозанятого лишат его статуса.