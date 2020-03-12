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12.03.2020 10:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сам себе и контролер

8,5 тысячи жителей региона уже готовы легализовать доходы
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 53(8107)
Налог на профессиональный доход (НПД) начал работать в Свердловской области с начала года. Об особенностях новой формы налогообложения, итогах первых месяцев и возникших сложностях рассказала начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Свердловской области Юлия Смирнягина.

Сколько человек уже пополнили ряды самозанятых?

Юлия Смирнягина: На 1 февраля их было 4,7 тысячи, на 1 марта - уже около 8,5 тысячи.

Эксперты высказывают опасения, что среди тех, кто зарегистрируется в качестве самозанятых, будет много бывших ИП, решивших сэкономить на налогах. Вы разделяете такую точку зрения?

Юлия Смирнягина: Большинство впервые встало на учет в качестве плательщика НПД. Есть, конечно, и бывшие ИП, но таких всего около 10-11 процентов от общего числа.

Это вообще разрешено?

Юлия Смирнягина: С точки зрения закона нарушения нет. Но такой переход возможен, если соблюдаются условия: отсутствие наемных работников и оборот не более 2,4 миллиона рублей в год. Кроме того, нельзя заниматься перепродажей - реализовывать можно только товары собственного производства. Если какое-то из условий будет нарушено в процессе деятельности, физлицо утратит право на применение НПД. Но пока вопрос не злободневен. Ставка делается на тех, кто легализует доход впервые.

Человек может одновременно работать по найму и быть самозанятым, но совершать сделки с тем, у кого трудоустроен, - только по прошествии двух лет

А какие-то санкции для нарушителей предусмотрены?

Юлия Смирнягина: Массового перехода ИП на НПД пока не наблюдается. Если будут выявлены нарушения требований 422-ФЗ, физлицо просто будет снято с учета в качестве плательщика НПД по инициативе налогового органа и перейдет на общий режим налогообложения. Если же, например, его доход превысит 2,4 миллиона, человек имеет право перейти на иной специальный налоговый режим, своевременно подав соответствующее уведомление.

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Если человек попался на нарушении, он попадет в некий черный список?

Юлия Смирнягина: Нет, со следующего года он снова может зарегистрироваться в качестве плательщика НПД и продолжать деятельность, но уже соблюдая все условия, оговоренные законом.

А если сравнивать ИП и самозанятость, что выгоднее?

Юлия Смирнягина: С точки зрения налоговой нагрузки самозанятость, конечно, выгоднее. Плательщики НПД, в отличие от ИП, освобождены от уплаты страховых и пенсионных взносов (но в Фонд обязательного медицинского страхования направляется около 37 процентов от суммы уплаченного налога).

Ну а если самозанятость - основной вид деятельности, а не подработка, таким людям ведь нужны баллы в пенсионной системе. Как им быть?

Юлия Смирнягина: Любой желающий может заключить договор с пенсионным фондом и перечислять взносы самостоятельно. Естественно, тем, кто официально трудоустроен, но при этом еще и получает доход как самозанятый, этого делать не нужно. А остальные сами должны решить.

В Свердловской области НПД введен только в этом году. Но были и пилотные регионы, вы изучали их опыт?

Фото: iStock
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Юлия Смирнягина: Конечно, мы постоянно на связи с коллегами из Татарстана, Калужской и Московской областей. Каких-то особых проблем у них не было. В основном мы интересовались, как лучше информировать всех желающих о новом режиме.

Несколько информационных мероприятий в области уже прошло. Какие вопросы чаще всего задают?

Юлия Смирнягина: Самые популярные вопросы связаны со сдачей в аренду жилых помещений. Еще очень часто пенсионеры и инвалиды спрашивают, не потеряют ли они свои льготы и компенсации от государства, если зарегистрируются в качестве самозанятых. Отвечаем, что не потеряют. И самый острый вопрос у всех - замена трудовых отношений на НПД.

Речь о случаях, когда вместо официального трудоустройства работник становится самозанятым, а деньги в конверте от работодателя отображает как выручку?

Юлия Смирнягина: Да, и это как раз нарушение. Мы разъясняем, что человек не вправе вступать в гражданско-правовые отношения с бывшим или действующим работодателем в течение двух лет. То есть он может одновременно работать по найму и быть самозанятым, но совершать сделки с тем, у кого трудоустроен, - только по прошествии двух лет. Если такая сделка состоялась раньше, она не подпадает под НПД, а пересчитывается как налог на доход физического лица (от уплаты которого, собственно, таким способом и пытался уйти работодатель). В этом случае отвечать по закону будет юридическое лицо, а самозанятого лишат его статуса.

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