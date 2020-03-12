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12.03.2020 11:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из неимущих - в бизнес

Около ста человек станут ИП с помощью социальных контрактов
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 53(8107)
Для сокращения числа малоимущих жителей в Курганской области введены четыре новых вида выплат по социальным контрактам. На эти цели направят 365,4 миллиона рублей. Часть средств пойдет на организацию малых предприятий.

Напомним, Зауралье вошло в число регионов, где реализуется пилотный проект по борьбе с бедностью. Поставлена задача: за пять лет снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума с 19 до 8 процентов, создать около 10 тысяч новых рабочих мест. Предполагается, что в итоге общая безработица снизится на 10 процентов (сейчас этот показатель в регионе - 7,8 процента, тогда как в среднем по РФ - 4,6). Уже в этом году материальное положение должны улучшить более 2,5 тысячи семей, около ста человек станут индивидуальными предпринимателями. Три первых социальных контракта на создание бизнеса уже заключены в Шадринске и Шадринском районе.

Фото: Аркадий Мурылев/facebook.com
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- На организацию ИП безработные или малообеспеченные жители могут получить единовременную выплату до 250 тысяч рублей, - поясняет директор местного управления соцзащиты Лариса Захарова. - Для этого нужно составить бизнес-план, его проанализируют в отделе предпринимательского рынка и развития предпринимательства администрации Шадринска. Затем необходимо пройти межведомственную комиссию, и, если все в порядке, заключается соцконтракт. Деньги перечисляются только после того, как будет официально зарегистрировано ИП.

Первым подписал такой контракт Артем Будунов. 28-летний житель Шадринска собирается открыть компьютерный клуб.

- Я давно хотел заняться бизнесом, - говорит он. - Но мои доходы на прежней работе не позволяли этого сделать, я также не мог попасть ни в одну льготную программу для ИП, а брать кредит под большие проценты не рискнул. Когда узнал о новой форме господдержки, решил попробовать. Чтобы полностью осуществить бизнес-план, денег, конечно, нужно в три раза больше, но и 250 тысяч - ощутимая помощь на старте.

Важное условие: получатель господдержки должен стараться сам обеспечить постоянный источник дохода

Второй заявитель оформил ИП по оказанию услуг такси, а семья Семеновых из села Верхозино решила расширить теплично-парниковое хозяйство на приусадебном участке. Его хозяйка Елена и раньше не сидела без дела, выращивала овощи. Правда, в основном для себя, прибыли огород практически не приносил. А тут появилась возможность, во-первых, официально трудоустроиться, во-вторых, получать доход. Грех не воспользоваться. Теперь у Семеновых крестьянско-фермерское хозяйство.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
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- У нас уже есть две небольшие теплицы, теперь поставим еще одну, побольше, - поделилась планами Елена. - Будем выращивать на продажу зелень, огурчики, помидорчики.

Всего в Шадринске и районе планируют открыть 14 ИП на основе социальных контрактов. Местные чиновники считают, что с достижением этого показателя проблем не будет - желающие есть.

Помимо выплаты на создание ИП, социальные контракты помогут в преодолении трудной жизненной ситуации, поиске работы, трудоустройстве, а также оплате профобучения и стажировки. Важное условие: получатель господдержки должен стараться сам обеспечить постоянный источник дохода. Да и за каждый потраченный государственный рубль придется отчитаться. Для этого составляется индивидуальная программа социальной адаптации: если она не выполняется, комиссия может принять решение о расторжении соцконтракта. Деньги при этом придется вернуть в бюджет.

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