Заксобрание Челябинской области поддержало поправки в Конституцию

Закон о поправке в Конституцию РФ рассмотрели на заседании Заксобрания Челябинской области, которое прошло сегодня. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального органа власти, 48 из 52 депутатов отдали свой голос "за", еще четверо решили воздержаться.

- В соответствии с федеральным законом нужно одобрение не менее двух третьих региональных собраний тех областей, которые входят в РФ. Поэтому совет федерации вчера рассмотрел, вчера нам направил. Мы сегодня оперативно приняли решение в поддержку этого законопроекта для того, чтобы проводить дальнейшую разъяснительную работу с жителями своих регионов, - рассказал председатель заксобрания Владимир Мякуш.

По его словам, теперь его коллеги всех уровней - от сельских поселений до городских округов - должны встретиться с избирателями и рассказать о поправках, их значении и плюсах для граждан.

Сам Мякуш главными тезисами назвал укрепление суверенитета РФ, развитие демографии и поддержку семьи, зарплату, которая теперь согласно главному закону государства должна быть не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий не реже раза в год и повышение значимости депутатского корпуса на региональном уровне.

Напомним, всероссийское голосование по принятию законопроекта об изменениях в Конституции пройдет чуть больше чем через месяц - 22 апреля. Этот день официально будет нерабочим.