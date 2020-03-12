РФС продлил контракт с Черчесовым до 2022 года

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым, который занимает этот пост с августа 2016 года.

Соглашение вступает в силу 13 марта и действует до 30 декабря 2022 года. При этом контракт может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае выхода нашей команды из группы в финальном турнире чемпионата мира-2022.

Но пока все мысли главного тренера связаны с предстоящим чемпионатом Европы. Сборная России попала в группу B с Данией, Финляндией и лидером рейтинга ФИФА Бельгией.

- На повестке дня сейчас стоит подготовка к Евро-2020, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией, - цитирует Черчесова пресс-служба РФС. - Что касается контракта, то после выхода сборной на Евро соглашение нашего тренерского штаба с РФС предусматривало автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а в ноябре - декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России.

Помимо Евро-2020 и квалификации ЧМ-2022, Станислав Черчесов будет готовить национальную команду к матчам группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2020/21. Напомним, что под руководством Черчесова сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.