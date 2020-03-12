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12.03.2020 20:06
Рубрика: Спорт

РФС продлил контракт со Станиславом Черчесовым

Текст: Максим Домчев
Российский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Новый договор вступает в силу с 13 марта 2020 года и действует до 30 декабря 2022 года включительно. Сообщается, что он может быть продлен ещё на полтора года, если команда решит задачу выхода из группы в финальном турнире чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Глава РФС Александр Дюков заявил, что верит в потенциал команды.

"РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро 2020, показывает качественный футбол, в неё привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной - она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед", - сказал он пресс-службе организации.

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Станислав Черчесов рассказал, что предыдущий договор с РФС предусматривал автоматическое продление на два года, однако из-за сроков проведения ЧМ-2022 дата окончания договора сдвинулась на конец года.

"Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России, - сказал он. - На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Российский футбольный союз

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