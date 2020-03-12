"Российская газета" публикует большую порцию статистики о положении дел в регионах России в 2019 году - от зарплат до демографических показателей.

За большими зарплатами россияне едут или в крупные города, или туда, где много нефти и газа. Фото: РИА Новости

Данные Росстата показывают, что хотя ситуация в региональном развитии немного улучшилась, но за средними цифрами по-прежнему скрывается большой разрыв между богатеющими и беднеющими регионами. Самый главный показатель, который отражает успешность экономической политики - уровень жизни населения, - вырос в большинстве субъектов России. Рост реальных - за вычетом инфляции, которая тоже неоднородна по регионам - денежных доходов отмечен во всех федеральных округах, кроме Сибирского, однако только в Центральном округе этот рост оказался существенным (+2,8%), в оставшихся колебался от 0,3% (Северо-Западный) до 1,8% (Северо-Кавказский). В каждом из них можно найти как успешные примеры, так и регионы, где доходы населения падали или колебались около нуля. В целом они выросли в 2/3 регионов, что соответствует ситуации с достаточно низкими общими темпами экономического роста в стране, отмечает член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.

Особенно сложная ситуация, по его словам, складывается в большинстве регионов Севера (Республика Коми, Мурманская, Архангельская, Вологодская области).

Рост реальных денежных доходов оказался существенным в Центральном федеральном округе. В целом по стране эти доходы выросли в 51 регионе

В семи из десяти "подшефных" регионов, которым из-за хронических проблем в 2019 году назначены персональные кураторы из числа министров федерального правительства (Псковская область, Чувашия, Марий Эл, Калмыкия, Адыгея, Республика Алтай, Тыва), результаты по части реальных доходов оказались лучше среднероссийских, хуже они были в Карелии, Курганской области и Алтайском крае.

Для этих десяти регионов правительство планирует принять индивидуальные программы федеральной поддержки со своими бюджетами. Первая программа принята по Курганской области, куратором которой является министр финансов Антон Силуанов, она предполагает сокращение к 2024 году в два раза уровня бедности, создание новых рабочих мест и ремонт дорог.

Чем более дифференцированной является структура экономики региона, тем менее вероятен спад доходов в условиях их общего роста по стране. Важную роль играет и состояние региональных бюджетов: на примере некоторых регионов Северного Кавказа хорошо заметно, что рост доходов возможен и на базе бюджетной политики по увеличению уровня жизни, говорит Широв.

В целом по России реальные доходы увеличились на 1,5% по сравнению с 2018 годом, реальные располагаемые (с поправкой не только на инфляцию, но и на обязательные платежи - налоги, обслуживание кредитов и так далее) - на 0,8%. При этом потребительские расходы на душу населения выросли на 6,7%, немного обогнав рост среднедушевых денежных доходов (6,1%).

В 7 из 10 регионов, которым из-за хронических проблем назначены персональные кураторы из числа министров, результаты лучше среднероссийских

Основной вклад (1,7 процентного пункта) в рост реальных располагаемых доходов внес стабильный рост зарплат, указывает минэкономразвития. Поддержку ему оказало сокращение предложения на рынке труда - средний по стране показатель безработицы держится на низком уровне, а в центре России складывается дефицит рабочих рук. В отличие от предшествующего года, когда определяющим был рост зарплат бюджетников по "майскому" указу, в 2019 году опережающий рост зарплат был во внебюджетном секторе.

Если смотреть на региональное развитие со стороны производства, то здесь ситуация более позитивная. Лишь в 17 регионах зафиксирован спад в промышленности. Из крупных промышленных центров это Пермский край, Иркутская, Липецкая, Омская области, указывает Широв. Лидером промышленной динамики стал Центральный федеральный округ, аутсайдерами - Северо-Кавказский и промышленно развитый Сибирский ФО.

Самый главный показатель, который отражает успешность экономической политики - уровень жизни населения, вырос в большинстве регионов. Фото: EPA

Перспективы развития производства и экономического благополучия регионов во многом определяются текущим объемом инвестиций в основной капитал. С этой точки зрения в 2019 году дифференциация между регионами также была очень сильной. Например, если в Центральном федеральном округе инвестиции выросли на 6,9%, то во втором по экономической мощи Северо-Западном округе они сократились на 18,8%. Немногим менее драматичным был спад инвестиционной активности в Южном (-14,7%) и Уральском (-7,7%) округах. Это иллюстрирует тезис о том, что при низком внутреннем спросе крайне трудно обеспечить устойчивость экономического развития. Инвестиционная активность концентрируется вокруг крупных агломераций, а также в регионах, где реализуются крупные проекты, поддерживаемые из бюджета, - и отсюда высокая волатильность показателей, объясняет Широв. По-видимому, на динамике региональных инвестиций сказалась и недостаточная ритмичность финансирования программ, инициированных государством, в том числе в рамках национальных проектов.

450 миллиардов рублей - на столько выросли расходы регионов в 2019 году на дорожное хозяйство и транспорт, поддержку сельского и лесного хозяйства, связь и другие статьи развития экономики

Развитие региональной экономики в этом году будет зависеть не только от того, удастся ли запустить новый инвестиционный цикл, нормализовать ситуацию с финансированием в рамках национальных проектов, но и от состояния мировой экономики, говорит Широв. Особенно последнее важно для экспортоориентированных регионов, до сих пор чувствовавших себя лучше остальных.