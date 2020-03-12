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12.03.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло вредные для здоровья презервативы

Текст: Марина Гусенко
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Роскачество исследовало мужские латексные презервативы 17 брендов по цене от 26 до 533 рублей за упаковку объемом от 3 до 18 штук. Каждый из образцов протестировали по 60 показателям.

Итог не самый оптимистичный. Презервативы пяти брендов оказались небезопасными для здоровья - в них нашли изопропанол и цинк в большем количестве, чем позволяют Единые санитарные требования и ГОСТ Р 52770-2016. Эти вещества грозят раздражением, а в повышенных количествах могут быть токсичными.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Презерватив одной торговой марки оказался бракованным. Пяти брендов - не соответствовали ГОСТу по относительному удлинению при разрыве до теплового старения.

Удлинение должно быть не меньше 700%. Изделия пяти торговых марок не дотянули до данного уровня.

Кроме того, специалисты измерили длину и ширину презервативов, чтобы определить, соответствуют ли они размерам, написанным на маркировке. В результате у экспертов возникли вопросы к ширине изделий четырех брендов, длине - одного бренда. У презервативов трех торговых марок были отклонения и по ширине, и по длине.

Кстати, именно презервативы показали прямую связь между ценой и качеством. У самых дешевых изделий - самые низкие баллы.

Подробности читайте на сайте Роскачества.

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