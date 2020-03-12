Роспотребнадзор сообщил о новых данных по проявлению симптомов COVID-19

Оценка продолжительости инкубационного периода COVID-19, проведенная центрами по контролю и профилактике заболеваний США, подтвердила предыдущие результаты исследований. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что были проанализированы данные о 181 пациенте, у которых диагностировали коронавирус. Средний возраст пациентов составил 44,5 года. Большинство пациентов - мужчины. Случаи были собраны в 24 странах и регионах за пределами материкового Китая и в 25 провинциях материкового Китая. Многие люди проживали или посещали город Ухань. Некоторые контактировали с путешественниками из провинции Хубэй.

Среднее время от появления симптомов до госпитализации составило 1,2 дня. У 97,5% инфицированных появление симптомов наступало в течение 11,5 дня. Расчетный средний инкубационный период составил 5,5 дня. Средний период до появления лихорадки составил 5,7 дня, при этом у 2,5% людей наблюдалась лихорадка в течение 2,6 дня. А у 97,5% больных температура поднималась в течение 12,5 дня.