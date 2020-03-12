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12.03.2020 23:55
Рубрика: В мире

Россия помогла поставить оборудование для разгрузки зерна на Кубу

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)
Фото: Сергей Новиков Фото: Сергей Новиков
Фото: Сергей Новиков

Представители посольства России в Гаване приняли участие в торжественной церемонии передачи Кубе специального оборудования для разгрузки зерна, которая состоялась в столичном порту Острова Свободы.

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости
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"Мы с особым сожаление узнали о серьезных разрушениях, вызванных обрушившимся на Кубу в январе прошлого года мощным торнадо. В этой связи Правительство России приняло решение о выделении Кубе 50 тысяч долларов из суммы членских взносов нашей страны во Всемирную продовольственную программу ООН для того, чтобы помочь в восстановлении зерновой инфраструктуры в порту Гаваны", - объяснил советник-посланник российской дипмиссии Сергей Рещиков решение о помощи Кубе в приобретении нового оборудования.

Фото: скриншот сайта объявлений Revolico.com
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"Благодаря также помощи Объединенных Арабских Эмиратов, поддержке Всемирной продовольственной программы и правительства Кубы, новый разгрузчик уже введен в эксплуатацию и работает для обеспечения продовольственной безопасности Острова", - отметил дипломат.

Как отметил Паоло Маттеи, представитель Всемирной продовольственной программы на Кубе, речь идет о приобретении разгрузчика для зерна, который заменит вышедшее из строя в результате прошлогоднего торнадо оборудование. По словам функционера, новая техника позволит сократить время разгрузки сухогрузов почти на 7 дней, что, в свою очередь, должно снизить конечную стоимость зерна.

В мире Северная и Центральная Америка В мире Северная и Центральная Америка Куба

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