Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновил выдачу российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При условии получения допуска ограничений по количеству россиян, которые могут подать заявку, к примеру, на однодневные турниры, нет. Однако на Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и другие крупные старты 2020 года смогут поехать не более 10 наших атлетов. Как напомнил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен на пресс-конференции, на Играх-2016 в Рио выступала только Дарья Клишина, на ЧМ-2018 в Дохе допустили уже 28 российских спортсменов. Но допинговое дело прыгуна в высоту Данила Лысенко показало, что предыдущая система с "нейтральными" атлетами не достигла цели изменить ситуацию и культуру в России в достаточной мере.

Тем не менее Андерсен, встречавшийся с комиссией спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в которую входят чемпионы мира Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, заявил, что необходимо позволить чистым атлетам соревноваться.

Минимальную квоту могут и повысить. Хотя тут важно выполнить главное условие. Поскольку новый президент ВФЛА Евгений Юрченко признал вину в нарушениях, совет World Athletics оштрафовал федерацию на 10 миллионов долларов. Половину этой суммы нужно внести до 1 июля, иначе процесс выдачи разрешений будет приостановлен. Оставшаяся часть штрафа - условная. Она будет активирована лишь в случае очередных нарушений или недостаточного прогресса в выполнении пунктов по восстановлению ВФЛА.