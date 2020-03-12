Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США

Санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA ввели в США. Об этом сообщил местный минфин.

"Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики", - приводит ТАСС заявление ведомства.

Там добавили, что компания зарегистрирована в Швейцарии, но является дочерней структурой российской госкомпании "Роснефть".

По информации американского минфина, именно TNK Trading International SA стала осуществлять логистические операции с венесуэльской нефтью после того, как 18 февраля США ввели санкции против компании Rosneft Trading SA.

Введение санкций означает, что Вашингтон блокирует все имущество TNK Trading International SA, находящееся на территории Штатов или контролируемое гражданами США.