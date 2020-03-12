Scooter даст концерт в Москве

Новости

Первый в крае больной каронавирусом помещен в больницу Краснодара 21:23
В Калининграде открыли горячую линию для вернувшихся из Китая и Италии 21:08
Санкции против "дочки" "Роснефти" ввели в США 20:54
Ученые разработали новый класс препаратов от рака на основе палладия 20:52
Медики подтвердили отсутствие коронавируса у умершего пациента в Коммунарке 20:38
На продажу выставлен "Запорожец" без пробега 20:32
В Крыму арестованы члены ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 20:30
В Петербурге выделили 850 млн рублей на лечение 15 пациентов с СМА 20:02
Четыре новых случая коронавируса выявлены в Москве 19:58
В Латвии введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 19:46
Канадский премьер сам отправит себя на карантин из-за анализов жены 19:37
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Финляндии 19:35
Концепцию утилизации мусора вынесут на обсуждение бизнес-сообщества 19:28
СМИ: В Каире столкнулись два пассажирских поезда 19:28
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов 19:24
У встречавшегося с Трампом секретаря Болсонару обнаружен коронавирус 19:20
Болельщики московских ФК с абонементами получат доступ к "Матч Премьер" 19:18
Стартовый этап "Формулы-1" будет перенесен 19:15
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом 19:09
СК опроверг версию о гибели тамбовской школьницы в ДТП 18:51
Под Калининградом 60 тысяч человек остались без света из-за ветра 18:48
Путин обсудил с премьером Болгарии энергетическое сотрудничество 18:35
Почти половина родителей выступили за сокращение "домашки" в школе 18:23
Что привлекает туристов на белорусских берегах Буга 18:21
АТР отменила все турниры на ближайшие шесть недель 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 20:08
Рубрика: Культура

Scooter даст концерт в Москве

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Scooter, Adrenaline Stadium, Москва, 14 марта

Напористая немецкая группа, исполняющая электронную танцевальную музыку техно, рейв и хэппи-хардкор, - одна из самых смелых. Ведь Scooter охотно спели в Крыму, тогда как иные западные звезды тушевались и отступали, пугаясь возможных санкций. Но блондин-солист немецких правдорубов Эйч Пи Бакстер был принципиальнее всех - игнорировал даже предупреждения немецкой прессы. И в 2017-м на фестивале ZBFest в Балаклаве горделиво голосил, выбрасывая слова как торжественные и пылкие напевы свободы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
"Би-2" перенесли концерты в Германии и Чехии из-за коронавируса

На 12 марта в Санкт-Петербурге музыканты назначили старт своего очередного турне, получившего название God Save The Rave, то есть "Боже, храни рейв". По аналогии с британским гимном. В программе также выступления в Польше, Норвегии, Чехии, Великобритании, Германии.

Эпидемия коронавируса внесла в гастроли свои изменения. В Москве согласно требованиям мэрии решено ограничить количество зрителей пятью тысячами человек. Да, "Стадиум" вмещает почти семь с половиной тысяч, но когда он набивается битком, то "яблоку негде упасть" . Так что решение гуманное и справедливое: теперь между людьми будет хоть оставаться свободное расстояние…

Меж тем новая программа группы впечатляет. Scooter выпустил четыре новых сингла. Самый интересный из них - God Save the Rave, давший название туру. Снова увлекающая в танец мелодия, креативные электронные тембры, маршевые ритмы, азартный и почти командный голос Бакстера плюс контрастные "буратинистые" голоса в запеве и припеве. А этим туром группа продолжает "Шестую главу" в своей истории.

Стиль, привычки и вкусы Scooter не поменялись. Зато треки стали более насыщенными в аранжировках, активнее используются диджейские вертушки и технологические исполнительские приемы. А на сцену выходит уже и музыкант с электрогитарой. Даже интересно, как зазвучат теперь их хиты.

"25/17", Большой акустический концерт, Крокус Сити Холл, Москва, 15 марта

Почти год "25/17" провели в творческом отпуске. А уже в 2020-м выпустили необычный альбом каверов. Фото: РИА Новости

Почти год эта группа из Омска провела в творческом отпуске: искала новый звук, готовила премьеру. И уже выпустила в 2020-м необычный альбом: "Вспомнить все. Часть 4 (2). Ковры".

Фото: Михаил Синицын
Лидер Iron Maiden рассказажет, зачем стал писателем

"Ковры" - это значит кавер-версии: песни группы, среди которых "Виражи", "Звезда", "Под цыганским солнцем", по-свойски исполняют Александр Ф. Скляр, "Дайте два", Гарик Сукачев и другие.

Некоторые из них прозвучат и в этой программе, но уже в акустических вариантах. Лидеры группы Андрей "Бледный" Позднухов и Антон "Ант" Завьялов сядут на высокие табуреты на сцене и будет петь, отвечать на вопросы, разговаривать со зрителями. В аккомпанементе: акустические гитары, перкуссия. Может быть, подойдет кто-то и из медной группы. С духовыми инструментами умные и разноплановые песни "25/17" тоже звучат очень органично и отважно.

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
РФ приостановила пропуск итальянцев через границу из-за коронавируса
Депздрав Москвы: умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
Цена нефти Brent опустилась ниже 33 долларов за баррель
Путин отметил перемены в российском бизнесе
Кто отменил выступления и гастроли из-за коронавируса
Бывший директор концертного зала им. Чайковского - о необычном соревновании Сергея Лемешева и Ивана Козловского