Scooter даст концерт в Москве

Scooter, Adrenaline Stadium, Москва, 14 марта

Напористая немецкая группа, исполняющая электронную танцевальную музыку техно, рейв и хэппи-хардкор, - одна из самых смелых. Ведь Scooter охотно спели в Крыму, тогда как иные западные звезды тушевались и отступали, пугаясь возможных санкций. Но блондин-солист немецких правдорубов Эйч Пи Бакстер был принципиальнее всех - игнорировал даже предупреждения немецкой прессы. И в 2017-м на фестивале ZBFest в Балаклаве горделиво голосил, выбрасывая слова как торжественные и пылкие напевы свободы.

На 12 марта в Санкт-Петербурге музыканты назначили старт своего очередного турне, получившего название God Save The Rave, то есть "Боже, храни рейв". По аналогии с британским гимном. В программе также выступления в Польше, Норвегии, Чехии, Великобритании, Германии.

Эпидемия коронавируса внесла в гастроли свои изменения. В Москве согласно требованиям мэрии решено ограничить количество зрителей пятью тысячами человек. Да, "Стадиум" вмещает почти семь с половиной тысяч, но когда он набивается битком, то "яблоку негде упасть" . Так что решение гуманное и справедливое: теперь между людьми будет хоть оставаться свободное расстояние…

Меж тем новая программа группы впечатляет. Scooter выпустил четыре новых сингла. Самый интересный из них - God Save the Rave, давший название туру. Снова увлекающая в танец мелодия, креативные электронные тембры, маршевые ритмы, азартный и почти командный голос Бакстера плюс контрастные "буратинистые" голоса в запеве и припеве. А этим туром группа продолжает "Шестую главу" в своей истории.

Стиль, привычки и вкусы Scooter не поменялись. Зато треки стали более насыщенными в аранжировках, активнее используются диджейские вертушки и технологические исполнительские приемы. А на сцену выходит уже и музыкант с электрогитарой. Даже интересно, как зазвучат теперь их хиты.

"25/17", Большой акустический концерт, Крокус Сити Холл, Москва, 15 марта

Почти год "25/17" провели в творческом отпуске. А уже в 2020-м выпустили необычный альбом каверов. Фото: РИА Новости

Почти год эта группа из Омска провела в творческом отпуске: искала новый звук, готовила премьеру. И уже выпустила в 2020-м необычный альбом: "Вспомнить все. Часть 4 (2). Ковры".

"Ковры" - это значит кавер-версии: песни группы, среди которых "Виражи", "Звезда", "Под цыганским солнцем", по-свойски исполняют Александр Ф. Скляр, "Дайте два", Гарик Сукачев и другие.

Некоторые из них прозвучат и в этой программе, но уже в акустических вариантах. Лидеры группы Андрей "Бледный" Позднухов и Антон "Ант" Завьялов сядут на высокие табуреты на сцене и будет петь, отвечать на вопросы, разговаривать со зрителями. В аккомпанементе: акустические гитары, перкуссия. Может быть, подойдет кто-то и из медной группы. С духовыми инструментами умные и разноплановые песни "25/17" тоже звучат очень органично и отважно.