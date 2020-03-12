Шадаев заявил о готовности инфраструктуры связи к карантину

Российская телекоммуникационная инфраструктура готова к тому, что в условиях распространения коронавирусной инфекции системе госуправления и бизнесу потребуется переход на онлайн-режим работы, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мне кажется, у нас есть много российских систем, которые обеспечивают сервисы видеоконференций. Тут все нормально. У нас есть даже конкурентные решения, и часть ведомств их использует", - подчеркнул он.

Готовность работы в режиме видеосвязи подтвердили в "Единой России". "Для этого в партии есть все необходимые технические средства", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе партии. Проводить совещания онлайн готовы также в Совете по правам человека и аппарате уполномоченного по правам человека.