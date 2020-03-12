Сильный ветер ожидается в московском регионе в ближайшее время

Подмосковное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Причина - в сильном ветре - с 21 часа 12 марта до конца суток 13 марта его порывы в регионе смогут достигать 15-20 м/с.

Спасательное ведомство рекомендует убрать вещи с дворов и балконов в дом или подвал, а также обрезать сухие деревья, которые может повалить ветер. Особенно внимательными стоит быть автомобилистам: машину лучше поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Обращать внимание на шаткие конструкции нужно и пешеходам. Опасность при сильных порывах ветра могут представлять также дома с плохо укрепленной кровлей.

Ранее, напомним, сообщалось, что городские службы Москвы были переведены на усиленный режим работы тоже в связи с прогнозируемым в пятницу усилением ветра.